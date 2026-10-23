Румунія посилить захист Чорного моря після атак на вантажні судна – загинули або зникли десятки моряків
Київ • УНН
За два тижні біля Румунії та Болгарії атакували щонайменше сім суден, загинули або зникли близько 30 моряків. Бухарест посилить спостереження й захист.
Румунія прискорить розвиток систем морського спостереження та засобів боротьби з мінами й безпілотниками після серії атак на торговельні судна в Чорному морі. За останні 2 тижні поблизу узбережжя Румунії та Болгарії атак зазнали щонайменше 7 вантажних суден, близько 30 моряків загинули або зникли безвісти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Вищу раду національної оборони Румунії, пише УНН.
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У Бухаресті заявили, що останні напади на судна стали прямим наслідком російської агресії, наслідки якої поширюються за межі України.
Румунська влада наголосила, що загрози судноплавству та критичній енергетичній інфраструктурі створюють серйозні ризики для національної безпеки. Зокрема, йдеться про необхідність захистити людей, забезпечити вільний доступ до портів та убезпечити енергетичні об'єкти в Чорному морі.
Румунія посилить співпрацю з НАТО
Вища рада оборони вирішила прискорити розвиток морського спостереження, протимінних засобів та можливостей протидії безпілотникам, які порушують повітряний простір і територіальні води країни.
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Румунія також планує активізувати спільні дії з Болгарією та Туреччиною для захисту Чорноморського регіону.
Раніше НАТО оголосило про направлення додаткових морських патрульних літаків, радіолокаційних систем і безпілотників до Чорного моря.
Крім того, 18 жовтня румунські винищувачі F-16 збили 2 російські безпілотники над територіальними водами країни.
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