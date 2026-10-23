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Румунія посилить захист Чорного моря після атак на вантажні судна – загинули або зникли десятки моряків

Київ • УНН

 • 342 перегляди

За два тижні біля Румунії та Болгарії атакували щонайменше сім суден, загинули або зникли близько 30 моряків. Бухарест посилить спостереження й захист.

Румунія посилить захист Чорного моря після атак на вантажні судна – загинули або зникли десятки моряків

Румунія прискорить розвиток систем морського спостереження та засобів боротьби з мінами й безпілотниками після серії атак на торговельні судна в Чорному морі. За останні 2 тижні поблизу узбережжя Румунії та Болгарії атак зазнали щонайменше 7 вантажних суден, близько 30 моряків загинули або зникли безвісти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Вищу раду національної оборони Румунії, пише УНН.

Деталі

У Бухаресті заявили, що останні напади на судна стали прямим наслідком російської агресії, наслідки якої поширюються за межі України.

Румунська влада наголосила, що загрози судноплавству та критичній енергетичній інфраструктурі створюють серйозні ризики для національної безпеки. Зокрема, йдеться про необхідність захистити людей, забезпечити вільний доступ до портів та убезпечити енергетичні об'єкти в Чорному морі.

Румунія посилить співпрацю з НАТО

Вища рада оборони вирішила прискорити розвиток морського спостереження, протимінних засобів та можливостей протидії безпілотникам, які порушують повітряний простір і територіальні води країни.

Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море20.10.26, 20:50 • 80018 переглядiв

Румунія також планує активізувати спільні дії з Болгарією та Туреччиною для захисту Чорноморського регіону.

Раніше НАТО оголосило про направлення додаткових морських патрульних літаків, радіолокаційних систем і безпілотників до Чорного моря.

Крім того, 18 жовтня румунські винищувачі F-16 збили 2 російські безпілотники над територіальними водами країни.

російські дрони почали вбивати людей біля берегів країн НАТО – понад 20 загиблих у Чорному морі22.10.26, 07:57 • 6262 перегляди

Степан Гафтко

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