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Румыния усилит защиту Чёрного моря после атак на грузовые суда — десятки моряков погибли или пропали без вести

Киев • УНН

 • 848 просмотра

За две недели у берегов Румынии и Болгарии атаковали по меньшей мере семь судов, около 30 моряков погибли или пропали без вести. Бухарест усилит наблюдение и защиту.

Румыния усилит защиту Чёрного моря после атак на грузовые суда — десятки моряков погибли или пропали без вести

Румыния ускорит развитие систем морского наблюдения и средств борьбы с минами и беспилотниками после серии атак на торговые суда в Чёрном море. За последние 2 недели вблизи побережья Румынии и Болгарии атакам подверглись как минимум 7 грузовых судов, около 30 моряков погибли или числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Высший совет национальной обороны Румынии, пишет УНН.

Подробности

В Бухаресте заявили, что последние нападения на суда стали прямым следствием российской агрессии, последствия которой распространяются за пределы Украины.

Румынские власти подчеркнули, что угрозы судоходству и критической энергетической инфраструктуре создают серьёзные риски для национальной безопасности. В частности, речь идёт о необходимости защитить людей, обеспечить свободный доступ к портам и обезопасить энергетические объекты в Чёрном море.

Румыния усилит сотрудничество с НАТО

Высший совет обороны решил ускорить развитие морского наблюдения, противоминных средств и возможностей противодействия беспилотникам, которые нарушают воздушное пространство и территориальные воды страны.

Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море20.10.26, 20:50 • 80039 просмотров

Румыния также планирует активизировать совместные действия с Болгарией и Турцией для защиты Черноморского региона.

Ранее НАТО объявило о направлении дополнительных морских патрульных самолётов, радиолокационных систем и беспилотников в Чёрное море.

Кроме того, 18 октября румынские истребители F-16 сбили 2 российских беспилотника над территориальными водами страны.

российские дроны начали убивать людей у берегов стран НАТО — более 20 погибших в Чёрном море22.10.26, 07:57 • 6270 просмотров

Степан Гафтко

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