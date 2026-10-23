Румыния усилит защиту Чёрного моря после атак на грузовые суда — десятки моряков погибли или пропали без вести

Румыния ускорит развитие систем морского наблюдения и средств борьбы с минами и беспилотниками после серии атак на торговые суда в Чёрном море. За последние 2 недели вблизи побережья Румынии и Болгарии атакам подверглись как минимум 7 грузовых судов, около 30 моряков погибли или числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Высший совет национальной обороны Румынии, пишет УНН.

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В Бухаресте заявили, что последние нападения на суда стали прямым следствием российской агрессии, последствия которой распространяются за пределы Украины.

Румынские власти подчеркнули, что угрозы судоходству и критической энергетической инфраструктуре создают серьёзные риски для национальной безопасности. В частности, речь идёт о необходимости защитить людей, обеспечить свободный доступ к портам и обезопасить энергетические объекты в Чёрном море.

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Высший совет обороны решил ускорить развитие морского наблюдения, противоминных средств и возможностей противодействия беспилотникам, которые нарушают воздушное пространство и территориальные воды страны.

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Румыния также планирует активизировать совместные действия с Болгарией и Турцией для защиты Черноморского региона.

Ранее НАТО объявило о направлении дополнительных морских патрульных самолётов, радиолокационных систем и беспилотников в Чёрное море.

Кроме того, 18 октября румынские истребители F-16 сбили 2 российских беспилотника над территориальными водами страны.

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