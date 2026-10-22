российские дроны начали убивать людей у берегов стран НАТО — более 20 погибших в Чёрном море
Киев • УНН
С начала октября дроны РФ атаковали семь судов у берегов Болгарии и Румынии. Погибли более 20 моряков, возросла угроза эскалации.
российские беспилотники с начала октября атаковали 7 коммерческих судов у побережья Болгарии и Румынии. По данным властей этих стран, в результате ударов погибли более 20 моряков. Атаки происходили в территориальных водах государств НАТО или вблизи их границ, что усилило опасения по поводу прямого столкновения альянса с россией. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Одним из самых трагических инцидентов стала атака 13 октября на торговое судно HS Dignity у берегов Болгарии. После удара 11 моряков пропали без вести, еще 5 удалось спасти. Через 2 дня российские дроны атаковали суда у берегов Румынии. На одном из них возник пожар, а после другой атаки 7 из 12 членов экипажа пропали без вести.
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москва отрицает причастность к атакам, однако одновременно называет суда, направляющиеся в украинские порты или выходящие из них, потенциальными целями в ответ на удары Украины по российскому "теневому флоту".
НАТО столкнулось с угрозой новой эскалации
Эксперты предупреждают, что россия испытывает готовность НАТО защищать свои границы и гражданское судоходство.
Это выявляет, насколько заброшенной была безопасность Черного моря в НАТО и насколько мало политической воли проявили союзники, чтобы сдержать москву
По информации Bloomberg, европейские страны опасаются решительного военного ответа, поскольку он может спровоцировать прямой конфликт с россией.
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На фоне атак Болгария обратилась к союзникам с просьбой усилить противовоздушную оборону, в частности предоставить патрульную авиацию и средства борьбы с беспилотниками.
В то же время угроза для судоходства уже влияет на экономику региона. Судовладельцы отказываются от рейсов по Черному морю, растут расходы на страхование, а экспортеры сталкиваются с задержками перевозок.
Как отмечает Bloomberg, атаки на гражданские суда у границ НАТО стали новым этапом эскалации российской агрессии, последствия которого выходят далеко за пределы войны против Украины.
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