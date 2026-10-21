Болгария отказалась участвовать в новом кредите для Украины и связала протесты в Европе с войной в Украине

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании дополнительного кредита для Украины на 70 млрд евро. По его словам, соответствующее предложение президент Владимир Зеленский озвучил во время последнего заседания Европейского совета. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА), пишет УНН.

Детали

Радев напомнил, что в прошлом году ЕС уже принял решение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, гарантом которого выступает Европа. По его мнению, новые финансовые обязательства создадут дополнительную нагрузку на европейские экономики.

Как это выглядит на фоне всего происходящего в Европе? Болгария ни в коем случае не может быть частью этих 70 млрд – заявил премьер во время общения с журналистами 20 октября.

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Комментируя беспорядки во Франции и Италии, болгарский премьер назвал среди причин общественного недовольства миграцию, проблемы интеграции, деиндустриализацию, потерю рабочих мест и европейскую климатическую политику.

В то же время Радев утверждает, что война в Украине истощает экономики европейских государств и усиливает социальную напряженность. По его словам, благосостояние европейцев тратится на войну вместо решения внутренних проблем.

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Глава болгарского правительства призвал как можно скорее прекратить боевые действия. Он подчеркнул, что каждый следующий день войны создает дополнительные риски для мира, экономического благополучия и политической стабильности Европы.

Радев также выразил убежденность, что ситуацию не удастся урегулировать исключительно военными средствами. По его мнению, европейские лидеры должны активнее использовать дипломатию для завершения войны.

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