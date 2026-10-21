Болгарія відмовилася брати участь у новому кредиті для України та пов'язала протести в Європі з війною в Україні

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна не братиме участі у фінансуванні додаткового кредиту для України на 70 млрд євро. За його словами, відповідну пропозицію президент Володимир Зеленський озвучив під час останнього засідання Європейської ради. Про це повідомляє Болгарське телеграфне агентство (БТА), пише УНН.

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Радев нагадав, що минулого року ЄС уже ухвалив рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро, гарантом якого виступає Європа. На його думку, нові фінансові зобов'язання створять додаткове навантаження на європейські економіки.

Як вам це виглядає на тлі всього, що відбувається в Європі? Болгарія ніяк не може бути частиною цих 70 млрд – заявив прем'єр під час спілкування з журналістами 20 жовтня.

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Коментуючи заворушення у Франції та Італії, болгарський прем'єр назвав серед причин суспільного невдоволення міграцію, проблеми інтеграції, деіндустріалізацію, втрату робочих місць та європейську кліматичну політику.

Водночас Радев стверджує, що війна в Україні виснажує економіки європейських держав і посилює соціальну напруженість. За його словами, добробут європейців витрачається на війну замість розв'язання внутрішніх проблем.

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Глава болгарського уряду закликав якнайшвидше припинити бойові дії. Він наголосив, що кожен наступний день війни створює додаткові ризики для миру, економічного добробуту та політичної стабільності Європи.

Радев також висловив переконання, що ситуацію не вдасться врегулювати виключно військовими засобами. На його думку, європейські лідери мають активніше використовувати дипломатію для завершення війни.

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