російські дрони почали вбивати людей біля берегів країн НАТО – понад 20 загиблих у Чорному морі

російські безпілотники від початку жовтня атакували 7 комерційних суден поблизу узбережжя Болгарії та Румунії. За даними влади цих країн, унаслідок ударів загинули понад 20 моряків. Атаки відбувалися в територіальних водах держав НАТО або поблизу їхніх кордонів, що посилило побоювання щодо прямого зіткнення альянсу з росією. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Одним із найтрагічніших інцидентів стала атака 13 жовтня на торговельне судно HS Dignity поблизу Болгарії. Після удару 11 моряків зникли безвісти, ще 5 вдалося врятувати. Через 2 дні російські дрони атакували судна поблизу Румунії. На одному з них виникла пожежа, а після іншого удару 7 із 12 членів екіпажу зникли безвісти.

НАТО направить літаки й безпілотники в Чорне море після атак на судноплавство

москва заперечує причетність до атак, однак водночас називає судна, які прямують до українських портів або виходять із них, потенційними цілями у відповідь на удари України по російському "тіньовому флоту".

Експерти попереджають, що росія випробовує готовність НАТО захищати свої кордони та цивільне судноплавство.

Це виявляє, наскільки занедбаною була безпека Чорного моря в НАТО, і наскільки мало політичної волі виявили союзники, щоб стримати москву