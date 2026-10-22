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російські дрони почали вбивати людей біля берегів країн НАТО – понад 20 загиблих у Чорному морі

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Від початку жовтня дрони рф атакували сім суден біля Болгарії та Румунії. Загинули понад 20 моряків, зросла загроза ескалації.

російські дрони почали вбивати людей біля берегів країн НАТО – понад 20 загиблих у Чорному морі

російські безпілотники від початку жовтня атакували 7 комерційних суден поблизу узбережжя Болгарії та Румунії. За даними влади цих країн, унаслідок ударів загинули понад 20 моряків. Атаки відбувалися в територіальних водах держав НАТО або поблизу їхніх кордонів, що посилило побоювання щодо прямого зіткнення альянсу з росією. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Одним із найтрагічніших інцидентів стала атака 13 жовтня на торговельне судно HS Dignity поблизу Болгарії. Після удару 11 моряків зникли безвісти, ще 5 вдалося врятувати. Через 2 дні російські дрони атакували судна поблизу Румунії. На одному з них виникла пожежа, а після іншого удару 7 із 12 членів екіпажу зникли безвісти.

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москва заперечує причетність до атак, однак водночас називає судна, які прямують до українських портів або виходять із них, потенційними цілями у відповідь на удари України по російському "тіньовому флоту".

НАТО опинилося перед загрозою нової ескалації

Експерти попереджають, що росія випробовує готовність НАТО захищати свої кордони та цивільне судноплавство.

Це виявляє, наскільки занедбаною була безпека Чорного моря в НАТО, і наскільки мало політичної волі виявили союзники, щоб стримати москву

– заявила директорка чорноморської програми Інституту Близького Сходу Юлія Йоя.

За інформацією Bloomberg, європейські країни побоюються рішучої військової відповіді, оскільки вона може спровокувати прямий конфлікт із росією.

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На тлі атак Болгарія звернулася до союзників із проханням посилити протиповітряну оборону, зокрема надати патрульну авіацію та засоби боротьби з безпілотниками.

Водночас загроза для судноплавства вже впливає на економіку регіону. Судновласники відмовляються від рейсів Чорним морем, зростають витрати на страхування, а експортери стикаються із затримками перевезень.

Як зазначає Bloomberg, атаки на цивільні судна біля кордонів НАТО стали новим етапом ескалації російської агресії, наслідки якого виходять далеко за межі війни проти України.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
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