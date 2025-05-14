Тиск на головного прокурора МКС Хана у межах справи про сексуальні домагання зростає - EuroNews
Київ • УНН
Головного прокурора МКС Каріма Хана звинувачують у сексуальних домаганнях до помічниці. Інцидент розслідується, адвокати Хана заперечують звинувачення.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан зіткнувся з посиленням тиску через звинувачення в сексуальних домаганнях. У повідомленнях, що потрапили у розпорядження Wall Street Journal від слідства, стверджується, що Хан видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, дізнавшись, що сам потрапив під слідство у справі про примушення помічниці до сексу. Про це повідомляє EuroNews, передає УНН.
Деталі
Карім Хан, який є головним прокурором МКС з 2021 року, звинувачується у примушенні до сексу помічниці, 30-річної юристки з Малайзії у номері готелю у Нью-Йорку у грудні 2023 року.
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Інцидент розслідується як частина системного незаконного примушування до сексуальних контактів, переслідувань та примусу до статевих актів, вчинених Ханом щодо його обвинувачки.
Колишня помічниця прокурора стверджує, що Хан також змушував її до статевого зв'язку проти її волі під час місій у Нью-Йорку, Колумбії, Конго, Чаді та Парижі, а також у своїй резиденції в Гаазі. Про це йдеться у її свідченнях, на які посилається американське видання.
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Адвокати Хана заявили, що всі звинувачення у скоєнні ним сексуального насильства або неправомірних дій є "категорично неправдивими".
Зазначені звинувачення стали предметом зовнішнього розслідування з кінця минулого року. Попереднє внутрішнє розслідування було закрито протягом п'яти днів без вжиття будь-яких заходів.
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Нагадаємо
Керівний орган Міжнародного кримінального суду почав зовнішнє розслідування щодо свого головного прокурора Каріма Хана. Його звинувачують у ймовірних сексуальних домаганнях.