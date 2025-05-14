Тиск на головного прокурора МКС Хана у межах справи про сексуальні домагання зростає - EuroNews

$41.500.04
46.090.07
uk
Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України
13:18 • 190 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

12:09 • 22449 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
07:33 • 35299 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 61586 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

14 травня, 05:56 • 55729 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

14 травня, 05:00 • 64575 перегляди

Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

14 травня, 04:00 • 147948 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

13 травня, 21:24 • 61003 перегляди

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі

13 травня, 16:08 • 161610 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 12:11 • 88894 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
30%
745мм
Популярнi новини

В РНБО заявляють про фейк щодо планів Угорщини повернути частину українських територій

14 травня, 04:19 • 74281 перегляди

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

14 травня, 05:20 • 66274 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

08:02 • 60351 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 45952 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 41684 перегляди
Публікації

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

12:09 • 22470 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 42640 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 46900 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

08:02 • 61282 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

14 травня, 04:00 • 147960 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

11:12 • 13142 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

09:18 • 18440 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

14 травня, 06:55 • 27287 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 55800 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 114184 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Тиск на головного прокурора МКС Хана у межах справи про сексуальні домагання зростає - EuroNews

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Головного прокурора МКС Каріма Хана звинувачують у сексуальних домаганнях до помічниці. Інцидент розслідується, адвокати Хана заперечують звинувачення.

Тиск на головного прокурора МКС Хана у межах справи про сексуальні домагання зростає - EuroNews

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан зіткнувся з посиленням тиску через звинувачення в сексуальних домаганнях. У повідомленнях, що потрапили у розпорядження Wall Street Journal від слідства, стверджується, що Хан видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, дізнавшись, що сам потрапив під слідство у справі про примушення помічниці до сексу. Про це повідомляє EuroNews, передає УНН.

Деталі

Карім Хан, який є головним прокурором МКС з 2021 року, звинувачується у примушенні до сексу помічниці, 30-річної юристки з Малайзії у номері готелю у Нью-Йорку у грудні 2023 року.

Ізраїль просить суддів МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу і Галланта 12.05.25, 18:47 • 2980 переглядiв

Інцидент розслідується як частина системного незаконного примушування до сексуальних контактів, переслідувань та примусу до статевих актів, вчинених Ханом щодо його обвинувачки.

Колишня помічниця прокурора стверджує, що Хан також змушував її до статевого зв'язку проти її волі під час місій у Нью-Йорку, Колумбії, Конго, Чаді та Парижі, а також у своїй резиденції в Гаазі. Про це йдеться у її свідченнях, на які посилається американське видання.

Прокурор МКС Хан, який домігся ордеру на арешт путіна, опинився під санкціями США - ЗМІ08.02.25, 18:10 • 38381 перегляд

Адвокати Хана заявили, що всі звинувачення у скоєнні ним сексуального насильства або неправомірних дій є "категорично неправдивими".

Зазначені звинувачення стали предметом зовнішнього розслідування з кінця минулого року. Попереднє внутрішнє розслідування було закрито протягом п'яти днів без вжиття будь-яких заходів.

Адміністрація Трампа ліквідувала групу по розслідуванню воєнних злочинів рф проти України - The Washington Post23.04.25, 04:42 • 51661 перегляд

Нагадаємо

Керівний орган Міжнародного кримінального суду почав зовнішнє розслідування щодо свого головного прокурора Каріма Хана. Його звинувачують у ймовірних сексуальних домаганнях. 

Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НПНовини Світу
Ізраїль
Гаага
Дональд Трамп
Місто Газа
Нью-Йорк
Біньямін Нетаньяху
Сполучені Штати
Brent
$66.03
Bitcoin
$103,926.20
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,188.15
Ethereum
$2,606.93