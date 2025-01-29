ХАМАС погрожує скасувати обмін заручниками через перешкоди Ізраїлю в гуманітарній допомозі

Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що Ізраїль перешкоджає постачанню гуманітарної допомоги до сектора Газа, тож на тлі цього погрожує скасувати передачу заручників. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

Ми попереджаємо, що триваючі затримки (...) вплинуть на природний перебіг (виконання) угоди, включно з обміном полоненими, - заявив представник ХАМАС.

Крім того, як повідомляється, ХАМАС також звинуватив Ізраїль у тому, що він, всупереч угоді про припинення вогню, не відправляє в сектор Гази такі товари, як паливо, намети і важке обладнання.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, з 26 заручників, яких ХАМАС планував звільнити в рамках припинення вогню, живими залишаються лише 18 осіб. Родичів загиблих вже повідомили, а доля деяких заручників, включаючи Арбель Єгуд, досі невідома.