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ХАМАС погрожує скасувати обмін заручниками через перешкоди Ізраїлю в гуманітарній допомозі

Київ • УНН

 • 23563 перегляди

ХАМАС звинувачує Ізраїль у перешкоджанні постачання гуманітарної допомоги до сектора Газа і погрожує скасувати обмін заручниками.

Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що Ізраїль перешкоджає постачанню гуманітарної допомоги до сектора Газа, тож на тлі цього погрожує скасувати передачу заручників. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

Ми попереджаємо, що триваючі затримки (...) вплинуть на природний перебіг (виконання) угоди, включно з обміном полоненими,

- заявив представник ХАМАС.

Крім того, як повідомляється, ХАМАС також звинуватив Ізраїль у тому, що він, всупереч угоді про припинення вогню, не відправляє в сектор Гази такі товари, як паливо, намети і важке обладнання.

Нагадаємо 

Раніше УНН вже писав, з 26 заручників, яких ХАМАС планував звільнити в рамках припинення вогню, живими залишаються лише 18 осіб. Родичів загиблих вже повідомили, а доля деяких заручників, включаючи Арбель Єгуд, досі невідома.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
izrailІзраїль
sektor-hazaСектор Газа

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