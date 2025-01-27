ХАМАС передав Ізраїлю список заручників: 8 з них вже мертві

ХАМАС передав Ізраїлю список із "статусами" заручників, яких планують відпустити в рамках домовленостей про припинення вогню. Водночас лише 18 із 26 людей, яких мають звільнити найближчим часом, досі живі. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Речник ізраїльського уряду Давид Менсер заявив, що родичів загиблих вже повідомили.

Це вже не перший випадок, коли ХАМАС порушує домовленості.

У січні замість звільнення цивільної заручниці Арбель Єгуд вони випустили одну з ізраїльських військових, хоча Ізраїль вимагав у першу чергу повернення мирних жителів.

Тепер ХАМАС обіцяє звільнити Єгуд 30 січня, але жодних доказів, що жінка жива, досі немає.

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