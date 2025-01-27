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ХАМАС передал Израилю список заложников: 8 из них уже мертвы

ХАМАС передал Израилю список заложников: 8 из них уже мертвы

Киев  •  УНН

 • 3580 просмотра

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Из 26 заложников, которых ХАМАС планирует освободить в рамках прекращения огня, живыми остаются только 18 человек. Родственников погибших уже уведомили, а судьба некоторых заложников, включая Арбель Йегуд, до сих пор неизвестна.

ХАМАС передал Израилю список со «статусами» заложников, которых планируют отпустить в рамках договоренностей о прекращении огня. В то же время только 18 из 26 человек, которых должны освободить в ближайшее время, до сих пор живы. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Представитель израильского правительства Давид Менсер заявил, что родственникам погибших уже сообщили.

Это уже не первый случай, когда ХАМАС нарушает договоренности.

В январе вместо освобождения гражданской заложницы Арбель Йегуд они выпустили одну из израильских военных, хотя Израиль требовал в первую очередь возвращения мирных жителей.

Теперь ХАМАС обещает освободить Йегуд 30 января, но никаких доказательств, что женщина жива, до сих пор нет.

Ранее

Радикальный исламский ХАМАС готов принять «другую власть» в секторе Газа. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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