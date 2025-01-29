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ХАМАС угрожает отменить обмен заложниками из-за препятствий Израиля в гуманитарной помощи

ХАМАС угрожает отменить обмен заложниками из-за препятствий Израиля в гуманитарной помощи

Киев  •  УНН

 • 8180 просмотра

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ХАМАС обвиняет Израиль в препятствовании поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и угрожает отменить обмен заложниками.

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что Израиль препятствует поставке гуманитарной помощи в сектор Газа, поэтому на фоне этого угрожает отменить передачу заложников. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Мы предупреждаем, что продолжающиеся задержки (...) повлияют на естественный ход (выполнения) соглашения, включая обмен пленными,

- заявил представитель ХАМАС.

Кроме того, как сообщается, ХАМАС также обвинил Израиль в том, что он, вопреки соглашению о прекращении огня, не отправляет в сектор Газы такие товары, как топливо, палатки и тяжелое оборудование.

Напомним 

Ранее УНН уже писал, из 26 заложников, которых ХАМАС планировал освободить в рамках прекращения огня, живыми остаются лишь 18 человек. Родственников погибших уже уведомили, а судьба некоторых заложников, включая Арбель Йегуд, до сих пор неизвестна.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
izrailИзраиль
sektor-hazaСектор Газа

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