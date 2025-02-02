Накануне встречи в Белом доме Нетаньяху перед выбором: оккупация Газы или перемирие с ХАМАС - FT

На следующей неделе глава правительства Израиля обсудит вопрос войны в Газе с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, поскольку некоторые представители правительства Израиля, как министр финансов Бецалель Смотрич, выступают за оккупацию Газы.

Передает УНН со ссылкой на FT.

На следующей неделе Беньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос, станет ли временное перемирие, о котором было договорено в прошлом месяце и которое продлится еще четыре недели, постоянным прекращением огня.

В течение 16 месяцев войны глава правительства Израиля не очерчивал детальное видение относительно будущего Газы.

Внешне Нетаньяху привержен целям, которые он поставил в начале войны: уничтожить ХАМАС в секторе Газа и вернуть всех заложников, захваченных во время нападения боевиков 7 октября 2023 года.

Но сейчас ясно, как никогда, что эти цели почти наверняка несовместимы - отмечает Financial Times.

Не успели закончиться боевые действия, давшие старт процессу, который в конце концов вернет 33 заложника, как боевики ХАМАС восстановили контроль над прибрежной зоной.

Война «не привела к краху ХАМАСа или освобождению заложников», считает Майкл Мильштейн, бывший офицер израильской разведки. Были «тактические достижения, но не стратегические. ХАМАС все еще правит, и все еще является доминирующим игроком в Газе. Точка».

Большая развилка

Нетаньяху вскоре нужно будет решить, готов ли он довести сделку до конца.

С одной стороны, он должен считаться с переменчивым Трампом, своим важнейшим международным покровителем, который силой заставил израильского лидера согласиться на первоначальное 42-дневное перемирие и сделал возвращение всех заложников своей первоочередной целью.

С другой стороны действующий руководитель правительства Израиля пытается сохранить в своих рядах крайне правых членов своего кабинета, таких как министр финансов Бецалель Смотрич.



Смотрич, выступивший против прекращения огня, поклялся уйти и «разобрать» правящую коалицию Нетаньяху, если Израиль не возобновит войну и не оккупирует Газу после завершения первого этапа соглашения в конце февраля.

Кстати, Смотрич и другие лидеры ультранационалистов воспользовались недавними неоднократными призывами лидера США «зачистить» Газу и переселить большую часть населения в Египет или Иорданию.

Я работаю с премьер-министром и кабинетом министров над подготовкой оперативного плана и обеспечением реализации видения президента Трампа - заявил Смотрич на прошлой неделе.

Относительно новоизбранного президента США, Трамп не скрывает своего желания связать окончание конфликта в Газе с более широким соглашением о нормализации между Израилем и Саудовской Аравией.

Крупнейшее по площади арабское государство Передней Азии настаивает на создании «необратимого» пути к палестинскому государству.

Нормализация с королевством стала бы для Нетаньяху стимулом прекратить войну, пишет FT.

Напомним,

Четыре израильские военнослужащие-разведчицы, похищенные ХАМАС с поста Нахаль Оз 7 октября, вернулись домойв. Заложниц передали через Красный Крест, после чего они воссоединились с семьями.

ХАМАС угрожает отменить обмен заложниками из-за препятствий Израиля в гуманитарной помощи