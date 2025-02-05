Трамп принимает первого иностранного лидера в Белом доме: подробности встречи: подробности встречи
Киев • УНН
Трамп встретился с Нетаньяху в Белом доме для обсуждения второй фазы прекращения огня в Газе. Президент США пообещал взять под контроль сектор Газы после переселения палестинцев.
Президент США Дональд Трамп встретил в Белом доме премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на фоне переговоров о прекращении огня в Газе. Израильский премьер стал первым иностранным лидером, который встретился с президентом США в Вашингтоне после его инаугурации. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters и CNN, передает УНН.
Детали
Отмечается, что встреча происходит в момент, когда должны начаться переговоры о второй фазе соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, признанным в США террористической организацией. Израиль и ХАМАС имеют менее четырех недель, чтобы согласовать условия второго этапа, который будет включать освобождение всех заложников, оставшихся в Газе, окончательное прекращение боевых действий и выход Израиля с территории.
CNN информирует, что когда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху спросили, насколько он оптимистично настроен относительно достижения второго этапа перемирия в Газе и соглашения по заложникам, то он сказал: "Мы попробуем".
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Как пишет Reuters, Президент Дональд Трамп во вторник, 04 февраля пообещал, что США возьмут под контроль опустошенный войной сектор Газа после того, как палестинцы будут переселены в другие места, и займутся его экономическим развитием.
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В Белом доме Нетаньяху заявил, что поддерживает военные цели Израиля, включая уничтожение возможностей ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль не откажется от возвращения всех оставшихся заложников домой или от других военных целей.
Я поддерживаю освобождение всех заложников и достижение всех наших военных целей, включая повышение военного и государственного потенциала ХАМАС и обеспечение того, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы Израилю
"Трамп представил свой неожиданный план, не вдаваясь в подробности, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - сообщает CNN.
Напомним
В течение 16 месяцев войны глава правительства Израиля не очерчивал детальное видение относительно будущего Газы. Внешне Нетаньяху привержен целям, которые он поставил в начале войны: уничтожить ХАМАС в секторе Газа и вернуть всех заложников, захваченных во время нападения боевиков 7 октября 2023 года.
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