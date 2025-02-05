Трамп принимает первого иностранного лидера в Белом доме: подробности встречи: подробности встречи

Президент США Дональд Трамп встретил в Белом доме премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на фоне переговоров о прекращении огня в Газе. Израильский премьер стал первым иностранным лидером, который встретился с президентом США в Вашингтоне после его инаугурации. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters и CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что встреча происходит в момент, когда должны начаться переговоры о второй фазе соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, признанным в США террористической организацией. Израиль и ХАМАС имеют менее четырех недель, чтобы согласовать условия второго этапа, который будет включать освобождение всех заложников, оставшихся в Газе, окончательное прекращение боевых действий и выход Израиля с территории.

CNN информирует, что когда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху спросили, насколько он оптимистично настроен относительно достижения второго этапа перемирия в Газе и соглашения по заложникам, то он сказал: "Мы попробуем".

Когда Израиль и Соединенные Штаты работают вместе, когда президент Трамп и я работаем вместе, шансы значительно возрастают - добавил Беньямина Нетаньяху.

Как пишет Reuters, Президент Дональд Трамп во вторник, 04 февраля пообещал, что США возьмут под контроль опустошенный войной сектор Газа после того, как палестинцы будут переселены в другие места, и займутся его экономическим развитием.

Этот шаг разрушит десятилетия политики США в отношении израильско-палестинского конфликта - говорится в заметке информагентства.

В Белом доме Нетаньяху заявил, что поддерживает военные цели Израиля, включая уничтожение возможностей ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль не откажется от возвращения всех оставшихся заложников домой или от других военных целей.

Я поддерживаю освобождение всех заложников и достижение всех наших военных целей, включая повышение военного и государственного потенциала ХАМАС и обеспечение того, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы Израилю - заявил Нетаньяху.

"Трамп представил свой неожиданный план, не вдаваясь в подробности, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - сообщает CNN.

Напомним

В течение 16 месяцев войны глава правительства Израиля не очерчивал детальное видение относительно будущего Газы. Внешне Нетаньяху привержен целям, которые он поставил в начале войны: уничтожить ХАМАС в секторе Газа и вернуть всех заложников, захваченных во время нападения боевиков 7 октября 2023 года.

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