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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представители ХАМАС прибыли в москву: о чем говорили

Представители ХАМАС прибыли в москву: о чем говорили

Киев  •  УНН

 • 1216 просмотра

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Делегация ХАМАС прибыла в москву по приглашению мид рф для переговоров о прекращении огня в Газе. ХАМАС пообещал освободить российского военного Труфанова, которого удерживают в заложниках.

Представители палестинской группировки ХАМАС прибыли в москву по официальному приглашению мид россии. Об этом сообщает мид россии, пишет УНН.

3 февраля в мид россии состоялась встреча специального представителя президента российской федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел россии М.Л. Богданова с заместителем Председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком 

- говорится в сообщении ведомства.

В частности, как отмечается, во время беседы был обсужден ход реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа с акцентом на важность наращивания объемов гуманитарной помощи пострадавшему палестинскому населению.

При этом с российской стороны вновь была отмечена необходимость выполнения обещаний руководства ХАМАС, касающихся освобождения из плена гражданина россии Александра Труфанова и других заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Дополнение 

Как сообщает BBC,  со ссылкой на росСМИ, среди заложников, которых все еще удерживают в секторе Газа, находятся, в частности, гражданин россии Александр Труфанов и уроженец Донбасса Максим Харкин.

"Один из них, Труфанов, обязательно будет освобожден в ближайшее время. Он будет освобожден, несмотря на то, что он военнослужащий, но было принято решение освободить его на первом этапе соглашения. Это наш жест в ответ на позицию россии по палестинскому вопросу", - заявил высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук.

Накануне встречи в Белом доме Нетаньяху перед выбором: оккупация Газы или перемирие с ХАМАС - FT02.02.25, 11:16 • 32082 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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