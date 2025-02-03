Представники ХАМАС прибули до москви: про що говорили

Представники палестинського угруповання ХАМАС прибули до москви на офіційне запрошення мзс росії. Про це повідомляє мзс росії, пише УНН.

3 лютого в МЗС росії відбулася зустріч спеціального представника Президента Російської Федерації з Близького Сходу і країн Африки, заступника Міністра закордонних справ Росії М.Л. Богданова із заступником Голови Політбюро ХАМАС Мусою Абу-Марзуком - йдеться в повідомленні відомства.

Зокрема, як зазначається, під час бесіди було обговорено хід реалізації угоди про припинення вогню в секторі Газа з акцентом на важливість нарощування обсягів гуманітарної допомоги постраждалому палестинському населенню.

При цьому з російського боку знову було наголошено на необхідності виконання обіцянок керівництва ХАМАС, що стосуються звільнення з полону громадянина росії олександра труфанова та інших заручників, яких утримують у секторі Газа.

Доповнення

Як повідомляє BBC, з посиланням на рос ЗМІ, серед заручників, яких все ще утримують у секторі Газа, перебувають, зокрема, громадянин росії олександр труфанов і уродженець Донбасу Максим Харкін.

"Один із них, Труфанов, обов'язково буде звільнений найближчим часом. Він буде звільнений, незважаючи на те, що він військовослужбовець, але було прийнято рішення звільнити його на першому етапі угоди. Це наш жест у відповідь на позицію Росії щодо палестинського питання", - заявив високопоставлений представник ХАМАС Муса Абу Марзук.

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