Трамп відреагував на угоду про звільнення заручників ХАМАС
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив про досягнення угоди щодо звільнення заручників на Близькому Сході. Ізраїльська делегація прибула в Доху для переговорів із ХАМАС щодо умов припинення вогню.
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що було досягнуто угоди про заручників, і що заручники, утримувані ХАМАС, будуть «скоро звільнені», передає УНН з посиланням на CNN.
«У нас є угода щодо заручників на Близькому сході. Їх скоро звільнять. Дякую!» - написав Трамп у Truth Social.
Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню в секторі Газа і звільнення заручників - ЗМІ15.01.2025, 19:18 • 28466 переглядiв
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що ізраїльська делегація прибула до Дохи для переговорів з ХАМАС щодо звільнення заручників і припинення вогню. Основні розбіжності стосуються контролю над Філадельфійським коридором і присутності військ у Газі.