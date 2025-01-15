Трамп відреагував на угоду про звільнення заручників ХАМАС

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що було досягнуто угоди про заручників, і що заручники, утримувані ХАМАС, будуть «скоро звільнені», передає УНН з посиланням на CNN.

«У нас є угода щодо заручників на Близькому сході. Їх скоро звільнять. Дякую!» - написав Трамп у Truth Social.

Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню в секторі Газа і звільнення заручників - ЗМІ

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Раніше УНН писав, що ізраїльська делегація прибула до Дохи для переговорів з ХАМАС щодо звільнення заручників і припинення вогню. Основні розбіжності стосуються контролю над Філадельфійським коридором і присутності військ у Газі.