Трамп отреагировал на соглашение об освобождении заложников ХАМАС

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что было достигнуто соглашение о заложниках, и что заложники, удерживаемые ХАМАС, будут "скоро освобождены", передает УНН со ссылкой на CNN.

"У нас есть соглашение относительно заложников на Ближнем востоке. Их скоро освободят. Спасибо!" — написал Трамп в Truth Social.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников - СМИ

Напомним

Ранее УНН писал, что израильская делегация прибыла в Доху для переговоров с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня. Основные разногласия касаются контроля над Филадельфийским коридором и присутствия войск в Газе.