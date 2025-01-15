Трамп отреагировал на соглашение об освобождении заложников ХАМАС
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения по освобождению заложников на Ближнем Востоке. Израильская делегация прибыла в Доху для переговоров с ХАМАС по условиям прекращения огня.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что было достигнуто соглашение о заложниках, и что заложники, удерживаемые ХАМАС, будут "скоро освобождены", передает УНН со ссылкой на CNN.
"У нас есть соглашение относительно заложников на Ближнем востоке. Их скоро освободят. Спасибо!" — написал Трамп в Truth Social.
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников - СМИ15.01.2025, 19:18 • 7754 просмотра
Напомним
Ранее УНН писал, что израильская делегация прибыла в Доху для переговоров с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня. Основные разногласия касаются контроля над Филадельфийским коридором и присутствия войск в Газе.