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Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
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Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

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ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
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Трамп отреагировал на соглашение об освобождении заложников ХАМАС

Трамп отреагировал на соглашение об освобождении заложников ХАМАС

Киев  •  УНН

 • 2926 просмотра

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Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения по освобождению заложников на Ближнем Востоке. Израильская делегация прибыла в Доху для переговоров с ХАМАС по условиям прекращения огня.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что было достигнуто соглашение о заложниках, и что заложники, удерживаемые ХАМАС, будут "скоро освобождены", передает УНН со ссылкой на CNN.

"У нас есть соглашение относительно заложников на Ближнем востоке. Их скоро освободят. Спасибо!" — написал Трамп в Truth Social.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников - СМИ15.01.2025, 19:18 • 7754 просмотра

Напомним

Ранее УНН писал, что израильская делегация прибыла в Доху для переговоров с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня. Основные разногласия касаются контроля над Филадельфийским коридором и присутствия войск в Газе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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