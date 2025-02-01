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Ізраїль повернув ще трьох заручників після 484 днів у полоні ХАМАС

Ізраїль повернув ще трьох заручників після 484 днів у полоні ХАМАС

Київ • УНН

 • 28090 перегляди

ХАМАС передав Ізраїлю трьох цивільних заручників - Офера Кальдерона, Ярдена Бібаса та Кіта Сігела. В обмін Ізраїль має звільнити 180 палестинських ув'язнених.

Угрупування ХАМАС в суботу, 1 лютого, звільнило ще трьох ізраїльських заручників. Про це повідомляє Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в Армії оборони Ізраїлю, ХАМАС передав Ізраїлю 3 заручників.

"Цивільні заручники Офер Кальдерон і Ярден Бібас перетнули кордон на територію Ізраїлю у супроводі сил Армії оборони Ізраїлю та Служби безпеки Ізраїлю (ISA)", - ідеться в повідомленні.

Обох направили до лікарні, вони мали возз'єднатися із членами своєї сім'ї і отримати медичну допомогу.

Згодом в ЦАХАЛ повідомили, що ще один заручник був переданий Червоному Хресту та вже перебуває на ізраїльській території, де йому нададуть медичну допомогу.

"Цивільний заручник Кіт Сігел, який повертається, перетнув кордон на ізраїльську територію у супроводі сил Армії оборони Ізраїлю та Служби безпеки Ізраїлю (ISA). Наразі він прямує до пункту первинного прийому на півдні Ізраїлю, де він возз'єднається з членами своєї сім'ї", - ідеться у повідомленні.

Вони повернулися до Ізраїлю через 484 дні у полоні ХАМАС.

Як пише BBC, натомість Ізраїль має випустити із в'язниць групу із 180 палестинських ув'язнених.

Це вже четвертий обмін з того часу, як угода про перемир'я набула чинності 19 січня.

Нагадаємо

Вісім заручників, серед яких пʼятеро іноземців, повернулися на територію Ізраїлю після того, як перетнули кордон під охороною ЦАХАЛ та Міжнародної служби допомоги (МСА).

Павло Башинський

Павло Башинський

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