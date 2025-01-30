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До Ізраїлю повернулись 8 заручників, які були звільнені з полону ХАМАС

До Ізраїлю повернулись 8 заручників, які були звільнені з полону ХАМАС

Київ • УНН

 • 22706 перегляди

8 заручників, включаючи трьох ізраїльтян та п'ятьох громадян Таїланду, звільнені з полону ХАМАС у секторі Гази. В обмін Ізраїль має звільнити 110 палестинських ув'язнених.

Вісім заручників, серед яких пʼятеро іноземців, повернулися на територію Ізраїлю після того, як перетнули кордон під охороною ЦАХАЛ та Міжнародної служби допомоги (МСА). Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.

Деталі 

За інформацією, наразі заручники, які повернулися, прямують до пункту первинного прийому на півдні Ізраїлю. 

Двох ізраїльських заручників, що повернулися, - Арбеля Йегуда та Гада Моше Мозеса - там зустрінуть із сім'ями, а п'ятьох громадян інших країн - Тедна Понгсака, Сатхіана Суваннахана, Сріауну Уотчару, Сетхао Баннават і Румнао Сурасака - зустрічатимуть там урядовці Таїланду,

- йдеться у повідомленні.

Раніше також повідомлялося про повернуту заручницю, солдата ЦАХАЛу, Агам Бергер, яка разом з батьками прилетіла на гелікоптері ВПС Ізраїлю до лікарні для отримання необхідного медичного лікування та возз’єднання з родиною.

Нагадаємо 

У секторі Гази бойовики ХАМАС звільнили 8 заручників - трьох ізраїльтян та п'ятьох громадян Таїланду. В обмін Ізраїль має звільнити 110 палестинських ув'язнених.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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armiia-oborony-izrailiuАрмія оборони Ізраїлю
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