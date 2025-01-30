В Израиль вернулись 8 заложников, которые были освобождены из плена ХАМАС
Киев • УНН
8 заложников, включая трех израильтян и пятерых граждан Таиланда, освобождены из плена ХАМАС в секторе Газа. В обмен Израиль должен освободить 110 палестинских заключенных.
Восемь заложников, среди которых пятеро иностранцев, вернулись на территорию Израиля после того, как пересекли границу под охраной ЦАХАЛ и Международной службы помощи (МСА). Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.
Детали
По информации, сейчас вернувшиеся заложники направляются в пункт первичного приема на юге Израиля.
Двух вернувшихся израильских заложников - Арбеля Йегуда и Гада Моше Мозеса - там встретят с семьями, а пятерых граждан других стран - Тедна Понгсака, Сатхиана Суваннахана, Сриауну Уотчару, Сетхао Баннават и Румнао Сурасака - будут встречать там чиновники Таиланда,
Ранее также сообщалось о возвращенной заложнице, солдате ЦАХАЛа, Агам Бергер, которая вместе с родителями прилетела на вертолете ВВС Израиля в больницу для получения необходимого медицинского лечения и воссоединения с семьей.
Напомним
В секторе Газа боевики ХАМАС освободили 8 заложников - трех израильтян и пятерых граждан Таиланда. В обмен Израиль должен освободить 110 палестинских заключенных.