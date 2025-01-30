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В Израиль вернулись 8 заложников, которые были освобождены из плена ХАМАС

В Израиль вернулись 8 заложников, которые были освобождены из плена ХАМАС

Киев  •  УНН

 • 7212 просмотра

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8 заложников, включая трех израильтян и пятерых граждан Таиланда, освобождены из плена ХАМАС в секторе Газа. В обмен Израиль должен освободить 110 палестинских заключенных.

Восемь заложников, среди которых пятеро иностранцев, вернулись на территорию Израиля после того, как пересекли границу под охраной ЦАХАЛ и Международной службы помощи (МСА). Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.

Детали 

По информации, сейчас вернувшиеся заложники направляются в пункт первичного приема на юге Израиля. 

Двух вернувшихся израильских заложников - Арбеля Йегуда и Гада Моше Мозеса - там встретят с семьями, а пятерых граждан других стран - Тедна Понгсака, Сатхиана Суваннахана, Сриауну Уотчару, Сетхао Баннават и Румнао Сурасака - будут встречать там чиновники Таиланда,

- говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось о возвращенной заложнице, солдате ЦАХАЛа, Агам Бергер, которая вместе с родителями прилетела на вертолете ВВС Израиля в больницу для получения необходимого медицинского лечения и воссоединения с семьей.

Напомним 

В секторе Газа боевики ХАМАС освободили 8 заложников - трех израильтян и пятерых граждан Таиланда. В обмен Израиль должен освободить 110 палестинских заключенных.

Алина Волянская

Алина Волянская

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