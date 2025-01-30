В Израиль вернулись 8 заложников, которые были освобождены из плена ХАМАС

Восемь заложников, среди которых пятеро иностранцев, вернулись на территорию Израиля после того, как пересекли границу под охраной ЦАХАЛ и Международной службы помощи (МСА). Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.

Детали

По информации, сейчас вернувшиеся заложники направляются в пункт первичного приема на юге Израиля.

Двух вернувшихся израильских заложников - Арбеля Йегуда и Гада Моше Мозеса - там встретят с семьями, а пятерых граждан других стран - Тедна Понгсака, Сатхиана Суваннахана, Сриауну Уотчару, Сетхао Баннават и Румнао Сурасака - будут встречать там чиновники Таиланда,