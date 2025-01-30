Повернення після 482 днів полону: у Газі розпочався обмін заручників

Сьогодні, 30 січня, в секторі Гази почався процес звільнення заручників, яких утримували бойовики ХАМАС. Терористи передають вісьмох полонених у різних частинах анклаву і в різний час. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Серед звільнених – 21-річна ізраїльська військовослужбовиця Агам Бергер, цивільні Арбель Єхуд та Гаді Мозес, а також п’ятеро громадян Таїланду.

Представник Армії оборони Ізраїлю підтвердив, що Агам Бергер передали представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста в районі Джабалії на півночі сектора Гази, після чого її доставили в Ізраїль. Там вона зустрілася з рідними та пройде первинний медичний огляд.

Арбель Єхуд і Гаді Мозес вийшли на свободу в Хан-Юнісі, що на півдні анклаву.

Що відомо про звільнених заручників

Гаді Мозес – 79-річний ізраїльтянин, якого викрали 7 жовтня 2023 року. Свій 80-річний ювілей він зустрів у полоні.

Його дружину, 77-річну Ефрат Кац, бойовики вбили в день нападу. Її дочку Дорон Кац-Ашер та онуків Авіва і Раза терористи також взяли в заручники, але їх звільнили ще 24 листопада. Колишня дружина Гаді, 77-річна Маргалит Берта Мозес, теж була викрадена, але її повернули в межах першого обміну.

Арбель Єхуд – 29-річна жителька кіббуцу Нір-Оз. Вона була викрадена разом зі своїм коханим, 27-річним Аріелем Куніо. Чоловік досі перебуває в полоні, як і його брат Давид. Арбель та Аріель були парою протягом семи років.

У день нападу 7 жовтня терористи вбили їхнього собаку, якого вони нещодавно взяли з притулку. Брат Арбель, парамедик Долев Єхуд, загинув від рук бойовиків того ж дня.

Агам Бергер – 21-річна військова ЦАХАЛ. Вона потрапила в полон на другий день своєї служби – бойовики викрали її на базі в Нахаль-Оз.

Дівчина відома в Ізраїлі не лише як військова, а й як талановита скрипалька - її фото зі скрипкою стали символом боротьби за звільнення заручників.

Нагадаємо

Відповідно до домовленостей, Ізраїль сьогодні має звільнити 110 палестинських ув’язнених, серед яких:

- 32 особи, які відбували довічне ув’язнення,

- 48 засуджених на тривалі терміни,

- 30 неповнолітніх.

Звільнення палестинських в’язнів відбуватиметься упродовж дня.