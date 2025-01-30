Повернення після 482 днів полону: у Газі розпочався обмін заручників
Київ • УНН
У секторі Гази бойовики ХАМАС звільнили 8 заручників - трьох ізраїльтян та п'ятьох громадян Таїланду. В обмін Ізраїль має звільнити 110 палестинських ув'язнених.
Сьогодні, 30 січня, в секторі Гази почався процес звільнення заручників, яких утримували бойовики ХАМАС. Терористи передають вісьмох полонених у різних частинах анклаву і в різний час. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.
Деталі
Серед звільнених – 21-річна ізраїльська військовослужбовиця Агам Бергер, цивільні Арбель Єхуд та Гаді Мозес, а також п’ятеро громадян Таїланду.
Представник Армії оборони Ізраїлю підтвердив, що Агам Бергер передали представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста в районі Джабалії на півночі сектора Гази, після чого її доставили в Ізраїль. Там вона зустрілася з рідними та пройде первинний медичний огляд.
Арбель Єхуд і Гаді Мозес вийшли на свободу в Хан-Юнісі, що на півдні анклаву.
Що відомо про звільнених заручників
Гаді Мозес – 79-річний ізраїльтянин, якого викрали 7 жовтня 2023 року. Свій 80-річний ювілей він зустрів у полоні.
Його дружину, 77-річну Ефрат Кац, бойовики вбили в день нападу. Її дочку Дорон Кац-Ашер та онуків Авіва і Раза терористи також взяли в заручники, але їх звільнили ще 24 листопада. Колишня дружина Гаді, 77-річна Маргалит Берта Мозес, теж була викрадена, але її повернули в межах першого обміну.
Арбель Єхуд – 29-річна жителька кіббуцу Нір-Оз. Вона була викрадена разом зі своїм коханим, 27-річним Аріелем Куніо. Чоловік досі перебуває в полоні, як і його брат Давид. Арбель та Аріель були парою протягом семи років.
У день нападу 7 жовтня терористи вбили їхнього собаку, якого вони нещодавно взяли з притулку. Брат Арбель, парамедик Долев Єхуд, загинув від рук бойовиків того ж дня.
Агам Бергер – 21-річна військова ЦАХАЛ. Вона потрапила в полон на другий день своєї служби – бойовики викрали її на базі в Нахаль-Оз.
Дівчина відома в Ізраїлі не лише як військова, а й як талановита скрипалька - її фото зі скрипкою стали символом боротьби за звільнення заручників.
Нагадаємо
Відповідно до домовленостей, Ізраїль сьогодні має звільнити 110 палестинських ув’язнених, серед яких:
- 32 особи, які відбували довічне ув’язнення,
- 48 засуджених на тривалі терміни,
- 30 неповнолітніх.
Звільнення палестинських в’язнів відбуватиметься упродовж дня.