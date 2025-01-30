В четверг Израиль освободит 110 палестинских заключенных

Израиль готовится к новому этапу обмена пленными, в рамках которого в четверг должны освободить 110 палестинских заключенных. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Согласно данным, среди них - 30 несовершеннолетних. Ожидается, что освобожденные прибудут в Рамаллу во второй половине дня.

В ответ палестинские группировки должны передать 8 заложников, которые удерживаются в Газе. По информации израильских властей, среди них 5 граждан Таиланда и 3 израильтян. Кроме этого, в пятницу планируется освобождение гражданской женщины, которая должна была вернуться еще в минувшие выходные.

Ожидается, что процесс продолжится и в субботу, когда на свободу должны выйти еще трое израильских граждан.

Напомним,

Ранее ХАМАС передала Израилю 7 заложников в обмен на 290 палестинских заключенных. Кроме того, несмотря на достигнутое перемирие, ситуация в регионе остается напряженной. Израиль продолжил военные операции на Западном берегу реки Иордан, которые активизировались после 19 января. По сообщению Министерства здравоохранения Палестины, в среду в результате авиаударов погибли по меньшей мере десять палестинцев.

ХАМАС угрожает отменить обмен заложниками из-за препятствий Израиля в гуманитарной помощи