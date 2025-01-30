У четвер Ізраїль звільнить 110 палестинських в'язнів

Ізраїль готується до нового етапу обміну полоненими, в рамках якого у четвер мають звільнити 110 палестинських ув'язнених. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

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Згідно з даними, серед них – 30 неповнолітніх. Очікується, що звільнені прибудуть до Рамалли у другій половині дня.

У відповідь палестинські угруповання мають передати 8 заручників, які утримуються в Газі. За інформацією ізраїльської влади, серед них 5 громадян Таїланду та 3 ізраїльтян. Окрім цього, у п’ятницю планується звільнення цивільної жінки, яка мала повернутися ще минулими вихідними.

Очікується, що процес продовжиться і в суботу, коли на свободу мають вийти ще троє ізраїльських громадян.

Нагадаємо

Раніше ХАМАС передала Ізраїлю 7 заручників в обмін на 290 палестинських ув’язнених. Крім того, попри досягнуте перемир’я, ситуація у регіоні залишається напруженою. Ізраїль продовжив військові операції на Західному березі річки Йордан, які активізувалися після 19 січня. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я Палестини, у середу внаслідок авіаударів загинули щонайменше десятеро палестинців.

ХАМАС погрожує скасувати обмін заручниками через перешкоди Ізраїлю в гуманітарній допомозі