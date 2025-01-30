Возвращение после 482 дней плена: в Газе начался обмен заложниками

Сегодня, 30 января, в секторе Газа начался процесс освобождения заложников, которых удерживали боевики ХАМАС. Террористы передают восьмерых пленных в разных частях анклава и в разное время. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Среди освобожденных - 21-летняя израильская военнослужащая Агам Бергер, гражданские Арбель Йехуд и Гади Мозес, а также пятеро граждан Таиланда.

Представитель Армии обороны Израиля подтвердил, что Агам Бергер передали представителям Международного комитета Красного Креста в районе Джабалии на севере сектора Газа, после чего ее доставили в Израиль. Там она встретилась с родными и пройдет первичный медицинский осмотр.

Арбель Йехуд и Гади Мозес вышли на свободу в Хан-Юнисе, что на юге анклава.

Что известно об освобожденных заложниках

Гади Мозес - 79-летний израильтянин, которого похитили 7 октября 2023 года. Свой 80-летний юбилей он встретил в плену.

Его жену, 77-летнюю Эфрат Кац, боевики убили в день нападения. Ее дочь Дорон Кац-Ашер и внуков Авива и Раза террористы также взяли в заложники, но их освободили еще 24 ноября. Бывшая жена Гади, 77-летняя Маргалит Берта Мозес, тоже была похищена, но ее вернули в рамках первого обмена.

Арбель Йехуд - 29-летняя жительница киббуца Нир-Оз. Она была похищена вместе со своим возлюбленным, 27-летним Ариэлем Кунио. Мужчина до сих пор находится в плену, как и его брат Давид. Арбель и Ариэль были парой в течение семи лет.

В день нападения 7 октября террористы убили их собаку, которую они недавно взяли из приюта. Брат Арбель, парамедик Долев Ехуд, погиб от рук боевиков в тот же день.

Агам Бергер - 21-летняя военная ЦАХАЛа. Она попала в плен на второй день своей службы - боевики похитили ее на базе в Нахаль-Оз.

Девушка известна в Израиле не только как военная, но и как талантливая скрипачка - ее фото со скрипкой стали символом борьбы за освобождение заложников.

Напомним

В соответствии с договоренностями, Израиль сегодня должен освободить 110 палестинских заключенных, среди которых:

- 32 человека, которые отбывали пожизненное заключение,

- 48 осужденных на длительные сроки,

- 30 несовершеннолетних.

Освобождение палестинских заключенных будет происходить в течение дня.