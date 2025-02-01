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Израиль вернул еще трех заложников после 484 дней в плену ХАМАС

Израиль вернул еще трех заложников после 484 дней в плену ХАМАС

Киев  •  УНН

 • 5452 просмотра

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ХАМАС передал Израилю трех гражданских заложников - Офера Кальдерона, Ярдена Бибаса и Кита Сигела. В обмен Израиль должен освободить 180 палестинских заключенных.

Группировка ХАМАС в субботу, 1 февраля, освободила еще трех израильских заложников. Об этом сообщает Армии обороны Израиля, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Армии обороны Израиля, ХАМАС передал Израилю 3 заложников.

«Гражданские заложники Офер Кальдерон и Ярден Бибас пересекли границу на территорию Израиля в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы безопасности Израиля (ISA)», - говорится в сообщении.

Обоих направили в больницу, они должны были воссоединиться с членами своей семьи и получить медицинскую помощь.

Впоследствии в ЦАХАЛ сообщили, что еще один заложник был передан Красному Кресту и уже находится на израильской территории, где ему окажут медицинскую помощь.

«Возвращающийся гражданский заложник Кит Сигел пересек границу на израильскую территорию в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы безопасности Израиля (ISA). Сейчас он направляется в пункт первичного приема на юге Израиля, где он воссоединится с членами своей семьи», - говорится в сообщении.

Они вернулись в Израиль через 484 дня в плену ХАМАС.

Как пишет BBC, взамен Израиль должен выпустить из тюрем группу из 180 палестинских заключенных.

Это уже четвертый обмен с тех пор, как соглашение о перемирии вступило в силу 19 января.

Напомним,

Восемь заложников, среди которых пятеро иностранцев, вернулись на территорию Израиля после того, как пересекли границу под охраной ЦАХАЛ и Международной службы помощи (МСА).

Павел Башинский

Павел Башинский

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