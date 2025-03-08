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Гольф-клуб Трампа в Шотландії атакований активістами: що сталося на полі

Київ • УНН

 • 28294 перегляди

Пропалестинські протестувальники вчинили акт вандалізму в Trump Turnberry, розмалювавши будівлю червоною фарбою та залишивши написи на газоні. Активісти пошкодили поле для гольфу у відповідь на заяви Трампа про контроль над Газою.

Гольф-клуб Трампа в Шотландії атакований активістами: що сталося на полі

Відомий гольф-клуб Trump Turnberry у Шотландії, що належить Дональду Трампу, зазнав акту вандалізму з боку пропалестинських протестувальників. Будівля клубу була розмальована червоною фарбою, а на зеленому газоні був намальований величезний лозунг "Газа не продається". Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Mail.

На зеленому газоні великими літерами з'явилася напис "GAZA IS NOT 4SALE" ("Газа не продається"). Крім того, на асфальті були нанесені написи "Free Gaza", "Free Palestine", а також образи на адресу Трампа. Невідомі також розрили кілька лунок на полі, пошкодивши покриття.

Daily Mail пише, що за цим стоїть організація Palestine Action, яка виступає проти політики США щодо конфлікту на Близькому Сході.

"Трамп думає, що може розпоряджатися Газою, як своєю власністю. Ми показали йому, що його власність також не в безпеці", — йдеться в соціальних мережах Palestine Action.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп висловився про готовність своєї країни взяти під контроль Сектор Газа та розвивати анклав.

Трамп виступав з заявою, погрожуючи палестинцям у Газі смертю у разі захоплення заручників.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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