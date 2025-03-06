Трамп угрожает ХАМАС за захват заложников

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18447 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 36093 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68636 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218765 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125762 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394067 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312882 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214207 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244454 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255277 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.3м/с
64%
Популярные новости

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12870 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 11967 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13805 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16707 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14188 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134817 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218766 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394068 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255782 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312883 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4670 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16789 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47333 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72697 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57745 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Трамп угрожает ХАМАС за захват заложников

Киев • УНН

 • 17090 просмотра

Дональд Трамп требует от ХАМАС немедленно освободить всех заложников, угрожая смертью в случае невыполнения требований. США ведут секретные переговоры с ХАМАС в Дохе по поводу освобождения американских граждан.

Трамп угрожает ХАМАС за захват заложников

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, угрожая палестинцам в Газе смертью в случае захвата заложников. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

В своем сообщении на платформе Truth Social он подчеркнул, что требует от ХАМАС немедленно освободить всех удерживаемых людей. Трамп добавил, что США предоставят Израилю всю необходимую помощь для проведения операций по освобождению.

Трамп отметил, что для членов ХАМАСа не существует никакой безопасности, пока они не выполнят его требования. Во время нападения ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года было захвачено около 250 заложников.

В свою очередь, Белый дом подтвердил, что США в настоящее время ведут переговоры с ХАМАС по ситуации с заложниками.

Напоминаем

Администрация Трампа проводит секретные переговоры с ХАМАС в Дохе по освобождению американских заложников из Газы. Такие действия противоречат политике США, которая запрещает прямые контакты с террористическими организациями.

28 февраля в столице Египта состоялся очередной раунд переговоров между Израилем и движением ХАМАС. Важными участниками этого процесса стали представители Египта, Катара и США, которые выступили в качестве посредников. На переговорах обсуждались вопросы продолжения режима прекращения огня и возможности освобождения заложников, находящихся в плену в Газе. Особое внимание было уделено гуманитарной ситуации в регионе: речь шла о расширении помощи для гражданских лиц, оказавшихся в сложных условиях блокады. Также важным пунктом переговоров стало обсуждение судьбы заложников, которых в настоящее время держат в Газе. По неподтвержденным данным, среди пленников есть как живые, так и погибшие лица.

ХАМАС поддержал план Египта по будущему управлению Газой04.03.25, 23:09 • 15626 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85