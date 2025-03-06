Трамп угрожает ХАМАС за захват заложников
Киев • УНН
Дональд Трамп требует от ХАМАС немедленно освободить всех заложников, угрожая смертью в случае невыполнения требований. США ведут секретные переговоры с ХАМАС в Дохе по поводу освобождения американских граждан.
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, угрожая палестинцам в Газе смертью в случае захвата заложников. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
В своем сообщении на платформе Truth Social он подчеркнул, что требует от ХАМАС немедленно освободить всех удерживаемых людей. Трамп добавил, что США предоставят Израилю всю необходимую помощь для проведения операций по освобождению.
Трамп отметил, что для членов ХАМАСа не существует никакой безопасности, пока они не выполнят его требования. Во время нападения ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года было захвачено около 250 заложников.
В свою очередь, Белый дом подтвердил, что США в настоящее время ведут переговоры с ХАМАС по ситуации с заложниками.
Напоминаем
Администрация Трампа проводит секретные переговоры с ХАМАС в Дохе по освобождению американских заложников из Газы. Такие действия противоречат политике США, которая запрещает прямые контакты с террористическими организациями.
28 февраля в столице Египта состоялся очередной раунд переговоров между Израилем и движением ХАМАС. Важными участниками этого процесса стали представители Египта, Катара и США, которые выступили в качестве посредников. На переговорах обсуждались вопросы продолжения режима прекращения огня и возможности освобождения заложников, находящихся в плену в Газе. Особое внимание было уделено гуманитарной ситуации в регионе: речь шла о расширении помощи для гражданских лиц, оказавшихся в сложных условиях блокады. Также важным пунктом переговоров стало обсуждение судьбы заложников, которых в настоящее время держат в Газе. По неподтвержденным данным, среди пленников есть как живые, так и погибшие лица.
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