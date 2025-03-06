Трамп погрожує ХАМАС за захоплення заручників

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34343 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 56076 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 58941 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 63576 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 75141 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 60326 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58551 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 125561 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82718 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 231162 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
71%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 13091 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 12361 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 11559 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14131 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 24172 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 93959 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 125561 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 231162 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 407255 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399065 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14286 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23360 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24193 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26112 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76471 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Трамп погрожує ХАМАС за захоплення заручників

Київ • УНН

 • 17091 перегляди

Дональд Трамп вимагає від ХАМАС негайно звільнити всіх заручників, погрожуючи смертю у разі невиконання вимог. США веде секретні переговори з ХАМАС у Досі щодо звільнення американських громадян.

Трамп погрожує ХАМАС за захоплення заручників

Президент США Дональд Трамп виступив з заявою, погрожуючи палестинцям у Газі смертю у разі захоплення заручників. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

У своєму повідомленні на платформі Truth Social він наголосив, що вимагає від ХАМАС негайно звільнити всіх утримуваних людей. Трамп додав, що США нададуть Ізраїлю всю необхідну допомогу для здійснення операцій по звільненню.

Трамп зазначив, що для членів ХАМАСу не існує жодної безпеки, поки вони не виконуватимуть його вимоги. Під час нападу ХАМАСу на Ізраїль в жовтні 2023 року було захоплено близько 250 заручників.

У свою чергу, Білий дім підтвердив, що США наразі ведуть переговори з ХАМАС щодо ситуації з заручниками.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа проводить секретні переговори з ХАМАС у Досі щодо звільнення американських заручників з Гази. Такі дії суперечать політиці США, яка забороняє прямі контакти з терористичними організаціями.

28 лютого у столиці Єгипту відбувся черговий раунд переговорів між Ізраїлем та рухом ХАМАС. Важливими учасниками цього процесу стали представники Єгипту, Катару та США, які виступили як посередники. На переговорах обговорювалися питання продовження режиму припинення вогню та можливості звільнення заручників, що перебувають у полоні в Газі. Особливу увагу було приділено гуманітарній ситуації в регіоні: мова йшла про розширення допомоги для цивільних осіб, які опинилися в складних умовах блокади. Також важливим пунктом переговорів стало обговорення долі заручників, яких наразі тримають у Газі. За непідтвердженими даними, серед полонених є як живі, так і загиблі особи.

ХАМАС підтримав план Єгипту щодо майбутнього управління Газою04.03.25, 23:09 • 15626 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46