Трамп погрожує ХАМАС за захоплення заручників

Президент США Дональд Трамп виступив з заявою, погрожуючи палестинцям у Газі смертю у разі захоплення заручників. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

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У своєму повідомленні на платформі Truth Social він наголосив, що вимагає від ХАМАС негайно звільнити всіх утримуваних людей. Трамп додав, що США нададуть Ізраїлю всю необхідну допомогу для здійснення операцій по звільненню.

Трамп зазначив, що для членів ХАМАСу не існує жодної безпеки, поки вони не виконуватимуть його вимоги. Під час нападу ХАМАСу на Ізраїль в жовтні 2023 року було захоплено близько 250 заручників.

У свою чергу, Білий дім підтвердив, що США наразі ведуть переговори з ХАМАС щодо ситуації з заручниками.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа проводить секретні переговори з ХАМАС у Досі щодо звільнення американських заручників з Гази. Такі дії суперечать політиці США, яка забороняє прямі контакти з терористичними організаціями.

28 лютого у столиці Єгипту відбувся черговий раунд переговорів між Ізраїлем та рухом ХАМАС. Важливими учасниками цього процесу стали представники Єгипту, Катару та США, які виступили як посередники. На переговорах обговорювалися питання продовження режиму припинення вогню та можливості звільнення заручників, що перебувають у полоні в Газі. Особливу увагу було приділено гуманітарній ситуації в регіоні: мова йшла про розширення допомоги для цивільних осіб, які опинилися в складних умовах блокади. Також важливим пунктом переговорів стало обговорення долі заручників, яких наразі тримають у Газі. За непідтвердженими даними, серед полонених є як живі, так і загиблі особи.

ХАМАС підтримав план Єгипту щодо майбутнього управління Газою