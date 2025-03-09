Захоплення Трампа гольфом коштувало США $18 млн з початку його президентства - HuffPost

Хобі президента США Дональда Трампа на його полях для гольфу у Флориді коштувало американським платникам податків більш ніж $18 млн з моменту його повернення до Білого дому. Про це інформує УНН із посиланням на підрахунки Huffington Post.

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Згідно з аналізом Huffington Post, наполегливе бажання Дональда Трампа грати в гольф на його полях для гольфу у Флориді обійшлося американським платникам податків більш ніж 18 млн доларів з моменту його повернення на пост президента 20 січня 2025 року. Таким чином він на шляху до перевищення 151,5 млн, дол. витрачених ним за перший термін.

Зазначається, що у 2019 році Рахункова палата США підрахувала, що кожна поїздка до приватної резиденції Трампа Мар-а-Лаго коштувала бюджету США 3,3 млн. дол.

Як пише Huffington Post, Трамп разом із оточенням прилітають на Air Force One (борті № 1), автомобілі для його кортежу прилітають транспортними літаками C-17. Поруч із маєтком знаходяться поліцейські катери з кулеметами, а трохи далі від берега стоїть судно берегової охорони. Додаткові витрати включають охорону правопорядку і собак, які шукають вибухівку.

Нагадаємо

Відомий гольф-клуб Trump Turnberry у Шотландії, що належить Дональду Трампу, зазнав акту вандалізму з боку пропалестинських протестувальників. Будівля клубу була розмальована червоною фарбою, а на зеленому газоні був намальований величезний лозунг "Газа не продається".

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