Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost
Киев • УНН
Дональд Трамп потратил более 18 миллионов долларов налогоплательщиков на игру в гольф во Флориде с момента возвращения в Белый дом. Каждая поездка в Мар-а-Лаго стоит бюджету США 3,3 миллиона долларов.
Хобби президента США Дональда Трампа на его полях для гольфа во Флориде стоило американским налогоплательщикам более $18 млн с момента его возвращения в Белый дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подсчеты Huffington Post.
Детали
Согласно анализу Huffington Post, настойчивое желание Дональда Трампа играть в гольф на его полях для гольфа во Флориде обошлось американским налогоплательщикам более 18 млн долларов с момента его возвращения на пост президента 20 января 2025 года. Таким образом, он на пути к превышению 151,5 млн долл. расходов, понесенных им за первый срок.
Отмечается, что в 2019 году Счетная палата США подсчитала, что каждая поездка в частную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго стоила бюджету США 3,3 млн. дол.
Как пишет Huffington Post, Трамп вместе с окружением прилетает на Air Force One (борту № 1), автомобили для его кортежа прибывают транспортными самолетами C-17. Рядом с поместьем находятся полицейские катера с пулеметами, а немного дальше от берега стоит судно береговой охраны. Дополнительные расходы включают охрану правопорядка и собак, которые ищут взрывчатку.
Напоминаем
Известный гольф-клуб Trump Turnberry в Шотландии, принадлежащий Дональду Трампу, подвергся акту вандализма со стороны пропалестинских протестующих. Здание клуба было разрисовано красной краской, а на зеленом газоне был нарисован огромный лозунг "Газа не продается".
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