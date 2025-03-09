Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17940 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34680 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67958 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217883 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125199 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393622 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312447 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214138 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244410 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255240 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16723 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12462 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13396 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16231 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13723 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134444 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217883 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393622 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255541 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312447 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4280 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16246 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47147 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72552 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57609 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Киев • УНН

 • 61393 просмотра

Дональд Трамп потратил более 18 миллионов долларов налогоплательщиков на игру в гольф во Флориде с момента возвращения в Белый дом. Каждая поездка в Мар-а-Лаго стоит бюджету США 3,3 миллиона долларов.

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Хобби президента США Дональда Трампа на его полях для гольфа во Флориде стоило американским налогоплательщикам более $18 млн с момента его возвращения в Белый дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подсчеты Huffington Post.

Детали

Согласно анализу Huffington Post, настойчивое желание Дональда Трампа играть в гольф на его полях для гольфа во Флориде обошлось американским налогоплательщикам более 18 млн долларов с момента его возвращения на пост президента 20 января 2025 года. Таким образом, он на пути к превышению 151,5 млн долл. расходов, понесенных им за первый срок.

Отмечается, что в 2019 году Счетная палата США подсчитала, что каждая поездка в частную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго стоила бюджету США 3,3 млн. дол.

Как пишет Huffington Post, Трамп вместе с окружением прилетает на Air Force One (борту № 1), автомобили для его кортежа прибывают транспортными самолетами C-17. Рядом с поместьем находятся полицейские катера с пулеметами, а немного дальше от берега стоит судно береговой охраны. Дополнительные расходы включают охрану правопорядка и собак, которые ищут взрывчатку.

Напоминаем

Известный гольф-клуб Trump Turnberry в Шотландии, принадлежащий Дональду Трампу, подвергся акту вандализма со стороны пропалестинских протестующих. Здание клуба было разрисовано красной краской, а на зеленом газоне был нарисован огромный лозунг "Газа не продается".

Украинская сборная гольфистов с инвалидностью впервые приняла участие в международном чемпионате23.08.24, 19:10 • 18580 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Самолет президента США
Дональд Трамп
Флорида
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85