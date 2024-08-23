Украинская сборная гольфистов с инвалидностью впервые приняла участие в международном чемпионате

Украинская сборная гольфистов с инвалидностью впервые приняла участие в Баварском Международном Чемпионате по гольфу для людей с инвалидностью. Чемпионат, к которому присоединились 67 участников из 11 стран мира, состоялся на прошлой неделе в Worthsee Golf Club в Мюнхене, Германия. Об этом говорится в видеосюжете телеканала Факты ICTV, передает УНН.

В состав сборной вошли 8 военных с ампутациями и гражданские, пострадавшие от последствий войны: Баталов Александр, Водолазский Валентин, Картавцев Константин, Кашула Константин, Максимов Максим, Мельниченко Анатолий, Цюх Вячеслав, Юнг Давид.

Гольфисты уже более года тренируются в гольф клубах Украины, а именно в Козине (Киевская область) и Эдем (Львовская область).

По результатам двух раундов чемпионата украинцы достойно представили свою страну. По итогам финального индивидуального зачета Константин Картавцев попал в ТОП 10 игроков чемпионата.

"Это просто невероятно! Первый такой серьезный опыт. За три дня 54 лунки, такой большой пройденный километраж, 30-35 километров, 42 000 шагов на протезах. Были падения, но я поднимался и шел до конца", - прокомментировал свой первый опыт в международном чемпионате Кашула Константин.

Гольфистов приехали поддержать и поблагодарить за героизм президент Всеукраинской федерации гольфа Виталий Хомутынник, Консул Украины в Мюнхене Роман Буглак, украинские женщины и дети, которые временно находятся в Мюнхене.

"Реабилитация людей с инвалидностью путем их привлечения к гольфу является одним из приоритетов деятельности Всеукраинской федерации гольфа. Сегодня мы имеем первые результаты, когда сформирована сборная, которая впервые представлена на международных соревнованиях. Мы гордимся нашими героями и их результатами", - сказал во время события президент Всеукраинской федерации гольфа Виталий Хомутынник и подарил ребятам наборы аксессуаров для гольфа.

Напомним, Всеукраинская федерация гольфа реализует стратегический план по развитию инклюзивного гольфа, начиная с 2020 года. С началом полномасштабного вторжения, работа в направлении развития реабилитации военных ветеранов была усилена, в том числе с помощью международных партнеров. Спортивная и культурная дипломатия играют важную роль в поддержке Украины во время войны, способствуя укреплению международных связей и повышению осведомленности о нашей борьбе за свободу.