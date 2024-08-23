Українська збірна гольфістів з інвалідністю вперше взяла участь у міжнародному чемпіонаті
Київ • УНН
Збірна України з гольфу для людей з інвалідністю вперше взяла участь у Баварському Міжнародному Чемпіонаті. Українські спортсмени гідно представили країну, а Костянтин Картавцев увійшов до ТОП-10 гравців турніру.
Українська збірна гольфістів з інвалідністю вперше взяла участь у Баварському Міжнародному Чемпіонаті з гольфу для людей з інвалідністю. Чемпіонат, до якого долучилися 67 учасників з 11 країн світу, відбувся минулого тижня у Worthsee Golf Club у Мюнхені, Німеччина. Про це йдеться у відеосюжеті телеканалу Факти ICTV, передає УНН.
До складу збірної увійшли 8 військових з ампутаціями та цивільні, які постраждали від наслідків війни: Баталов Олександр, Водолазський Валентин, Картавцев Костянтин, Кашула Костянтин, Максимів Максим, Мельниченко Анатолій, Цюх Вячеслав, Юнг Давид.
Гольфісти вже понад рік тренуються у гольф клубах України, а саме у Козині (Київська область) та Едем (Львівська область).
За результатами двох раундів чемпіонату українці гідно представили свою країну. За підсумками фінального індивідуального заліку Костянтин Картавцев потрапив у ТОП 10 гравців чемпіонату.
"Це просто неймовірно! Перший такий серйозний досвід. За три дні 54 лунки, такий великий пройдений кілометраж, 30-35 кілометрів, 42 000 кроків на протезах. Були падіння, але я підіймався і йшов до кінця", - прокоментував свій перший досвід у міжнародному чемпіонаті Кашула Костянтин.
Гольфістів приїхали підтримати та подякувати за героїзм президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік, Консул України у Мюнхені Роман Буглак, українські жінки та діти, які тимчасово перебувають у Мюнхені.
"Реабілітація людей з інвалідністю шляхом їх залучення до гольфу є одним з пріоритетів діяльності Всеукраїнської федерації гольфу. Сьогодні ми маємо перші результати, коли сформована збірна, яка вперше представлена на міжнародних змаганнях. Ми пишаємося нашими героями та їх результатами", - сказав під час події президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік і подарував хлопцям набори аксесуарів для гольфу.
Нагадаємо, Всеукраїнська федерація гольфу реалізовує стратегічний план щодо розвитку інклюзивного гольфу, починаючи з 2020 року. З початком повномасштабного вторгнення, робота у напрямку розвитку реабілітації військових ветеранів була посилена, в тому числі за допомогою міжнародних партнерів. Спортивна та культурна дипломатія відіграють важливу роль у підтримці України під час війни, сприяючи зміцненню міжнародних звязків та підвищенню обізнаності про нашу боротьбу за свободу.