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Трамп заработал миллионы долларов на криптовалюте, гольф-клубах и продаже товаров

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Дональд Трамп получил более 57 миллионов долларов от криптовалютной платформы World Liberty Financial. Также, он заработал миллионы на гольф-клубах и продаже товаров, используя популярность.

Трамп заработал миллионы долларов на криптовалюте, гольф-клубах и продаже товаров

Президент США Дональд Трамп привлек более 57 миллионов долларов (49,5 миллиона евро) благодаря инвестициям в криптовалютную платформу World Liberty Financial. Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Согласно документу, обнародованному Белым домом, Дональд Трамп заработал миллионы на криптовалютном бизнесе: речь идет о более 57 миллионов долларов от продажи криптовалютных токенов с американской платформы World Liberty Financial, с которой он подписал соглашение в октябре.

Дональд Трамп зарабатывает миллионы на криптовалютном бизнесе своей семьи, частных гольф-клубах и продаже товаров, начиная от Библий и заканчивая часами, используя свою политическую популярность для расширения своей бизнес-империи, пишет CNN.

Одним из крупнейших источников дохода, о котором сообщил Трамп, была продажа токенов на сумму 57 миллионов долларов через WLF Holdco LLC, которая владеет World Liberty Financial Inc., криптокомпанией семьи Трампов, которой частично руководят его дети.

Трамп также владеет криптовалютой Ethereum на сумму от 1 до 5 миллионов долларов. Во время своей кампании он представлял себя как наиболее криптодружественный президент, обещая менее суровое регулирование, чем предыдущие администрации.

Интересно, что ранее Трамп описывал рискованные криптовалюты как "катастрофу с объявлением". Однако во время президентской избирательной кампании он обещал сделать США "криптоцентром мира".

Напомним

В Вашингтоне прошел масштабный военный парад по случаю 250-летия создания Армии США и дня рождения Дональда Трампа. Парад стал крупнейшим в истории США, включал технику и патриотические песни.

В США проходят массовые протесты "No kings" против политики Трампа и милитаризации, совпадая с 250-летием армии и днем рождения президента. Ожидается участие миллионов американцев в 50 штатах.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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