Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф

Президент України Володимир Зеленський подарував Дональду Трампу гольф-ключку від молодшого сержанта ЗСУ Костянтина Картавцева. У відповідь Трамп вручив Зеленському символічні ключі від Білого дому.
Деталі
"Президент України подарував Президенту Сполучених Штатів ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев", - повідомляє ОП.
Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів.
"Гольф став для Костянтина Картавцева частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну. Глава держави також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до Президента США допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром", - розповіли в Офісі Президента.
Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну за ключку, а також подарував Президенту України символічні ключі від Білого дому.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський вкрай позитивно оцінив зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Як пише CNN, за столом переговорів в Овальному кабінеті, окрім української сторони, США та представників Європи, незримо був присутній голос путіна. І хоча Трамп обрав оптимістичний тон, утім, його ніби стверджуюче питання "коли" вказує на те, а чи дійсно кремль налаштований на переговори про припинення агресії в Україні.