Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подарил Дональду Трампу гольф-клюшку от младшего сержанта ВСУ Константина Картавцева. В ответ Трамп вручил Зеленскому символические ключи от Белого дома.
Детали
"Президент Украины подарил Президенту Соединенных Штатов клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев", - сообщает ОП.
Зеленский рассказал, что воин потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов.
"Гольф стал для Константина Картавцева частью реабилитации и помог восстановить равновесие – физическое и эмоциональное. Глава государства также показал видео, в котором Константин Картавцев обращается с просьбой к Президенту США помочь Украине закончить войну справедливым и длительным миром", - рассказали в Офисе Президента.
Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку, а также подарил Президенту Украины символические ключи от Белого дома.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский крайне позитивно оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Как пишет CNN, за столом переговоров в Овальном кабинете, кроме украинской стороны, США и представителей Европы, незримо присутствовал голос путина. И хотя Трамп выбрал оптимистичный тон, тем не менее, его как бы утверждающий вопрос "когда" указывает на то, а действительно ли кремль настроен на переговоры о прекращении агрессии в Украине.