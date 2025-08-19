Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф

$41.340.11
48.310.13
ukenru
05:19 • 4354 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 24311 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 45602 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 30696 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 26363 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 35063 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 85000 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 50152 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 82387 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48288 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.3м/с
56%
751мм
Популярные новости
Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD18 августа, 20:45 • 12119 просмотра
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом18 августа, 21:48 • 17982 просмотра
И пусть весь мир подождёт: Трамп позвонил путину во время переговоров в Белом доме - Axios18 августа, 21:50 • 7900 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times18 августа, 22:11 • 27252 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo02:57 • 6934 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 84982 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 82370 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 122428 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 139327 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 137745 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 1404 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 18038 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 77956 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 69299 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 101882 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Гривна
Евро
Доллар США

Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подарил Дональду Трампу гольф-клюшку от младшего сержанта ВСУ Константина Картавцева. В ответ Трамп вручил Зеленскому символические ключи от Белого дома.

Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф

Президент Украины Владимир Зеленский подарил американскому лидеру Дональду Трампу клюшку для гольфа, которую ему передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев. Президент США вручил Зеленскому символические ключи от Белого дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Детали

"Президент Украины подарил Президенту Соединенных Штатов клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев", - сообщает ОП.

Зеленский рассказал, что воин потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов.

"Гольф стал для Константина Картавцева частью реабилитации и помог восстановить равновесие – физическое и эмоциональное. Глава государства также показал видео, в котором Константин Картавцев обращается с просьбой к Президенту США помочь Украине закончить войну справедливым и длительным миром", - рассказали в Офисе Президента.

Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку, а также подарил Президенту Украины символические ключи от Белого дома.

Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед ним19.08.25, 05:57 • 7282 просмотра

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский крайне позитивно оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Как пишет CNN, за столом переговоров в Овальном кабинете, кроме украинской стороны, США и представителей Европы, незримо присутствовал голос путина. И хотя Трамп выбрал оптимистичный тон, тем не менее, его как бы утверждающий вопрос "когда" указывает на то, а действительно ли кремль настроен на переговоры о прекращении агрессии в Украине.

Анна Мурашко

политикаНовости МираУНН Lite
Белый дом
Дональд Трамп
Мауи
Бриджит Макрон
Фрэнк Борман
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Ирина Верещук
Валерий Залужный