18:36 • 7268 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
15:53 • 14811 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 25470 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 32516 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 178577 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 103293 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 186115 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 193417 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 163682 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 131429 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Дональд Трамп провів 16% свого президентства граючи в гольф – ЗМІ

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент США Дональд Трамп витратив 38 з 224 днів другого терміну на гру в гольф. Це підтверджує його пристрасть до спорту, що використовується світовими політиками.

Президент США Дональд Трамп витратив 38 із 224 днів другого президентського терміну за грою в гольф. Про це повідомили на ресурсі Trump Golf Truck, передає УНН.

Деталі

Трамп відомий своєю пристрастю до гри в гольф. Це навіть використовують світові політики в комунікаціях. Президент Фінляндії Александер Стубб грав у гольф з Трампом у березні 2025 року.

Під час візиту президента Зеленського до Вашингтону в серпні 2025 року Трампу було подаровано клюшку для гольфу від молодшого сержанта ЗСУ Костянтина Картавцева.

На сайті також є посилання на соціальні мережі з підтвердженням того, як і з ким грав у гольф Дональд Трамп. Також на ресурсі вказано дані, що за перший президентський термін (2017-2021), Трамп відвідав власність Trump Organisation 428 з 1261 днів. Це 30 % часу його першого президентства.

Нагадаємо

У березні президент США Дональд Трамп переміг на чемпіонаті у власному гольф-клубі.

Трамп заробив мільйони доларів на криптовалюті, гольф-клубах та продажі товарів15.06.25, 14:05 • 4691 перегляд

Єгор Брайлян

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп