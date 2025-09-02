Дональд Трамп провів 16% свого президентства граючи в гольф – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп витратив 38 із 224 днів другого президентського терміну за грою в гольф. Про це повідомили на ресурсі Trump Golf Truck, передає УНН.

Деталі

Трамп відомий своєю пристрастю до гри в гольф. Це навіть використовують світові політики в комунікаціях. Президент Фінляндії Александер Стубб грав у гольф з Трампом у березні 2025 року.

Під час візиту президента Зеленського до Вашингтону в серпні 2025 року Трампу було подаровано клюшку для гольфу від молодшого сержанта ЗСУ Костянтина Картавцева.

На сайті також є посилання на соціальні мережі з підтвердженням того, як і з ким грав у гольф Дональд Трамп. Також на ресурсі вказано дані, що за перший президентський термін (2017-2021), Трамп відвідав власність Trump Organisation 428 з 1261 днів. Це 30 % часу його першого президентства.

Нагадаємо

У березні президент США Дональд Трамп переміг на чемпіонаті у власному гольф-клубі.

