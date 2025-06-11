WP: Трамп планує наростити депортації до Гуантанамо, включно з громадянами союзників, зокрема України

План адміністрації президента США Дональда Трампа передбачає переміщення тисяч нелегальних мігрантів до військової бази в Гуантанамо-Бей, включно з громадянами союзних країн, зокрема України. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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Іноземні громадяни, яких розглядають, походять з різних країн. Серед них сотні з дружніх європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті, пише WP.

Чиновники поділилися планами, включаючи деякі документи, на умовах анонімності, оскільки питання вважається дуже конфіденційним.

За інформацією видання, приблизно 9 тисяч мігрантів уже пройшли медичне обстеження для можливої депортації до Гуантанамо.

У планах адміністрації – перемістити частину нелегалів, аби зняти навантаження з переповнених центрів тимчасового утримання Міністерства внутрішньої безпеки (DHS). У бюджетних документах зазначається, що "Гуантанамо не заповнений", що створює можливості для розміщення додаткових затриманих.

За даними Politico, у документах йдеться, що переведення ув'язнених до Гуантанамо може розпочатися вже в середу.

У документах DHS ідеться, що відомство прагне "мінімізувати час утримання на базі", хоча остаточне рішення за Білим домом, і можливе довготермінове перебування залишається реальним.

"Під керівництвом президента Трампа ми плануємо досягти мінімальної мети - 3 тисячі арештів щодня для ICE" - сказав помічник голови Білого дому Стівен Міллер.

"Ми повинні збільшити ці арешти та депортації" - сказав координатор імміграційної політики Том Гоман.

Як повідомив помічник конгресмена, знайомий з питаннями щодо Гуантанамо, нещодавно DHS звернулося з проханням розширити ізолятор середнього рівня безпеки на базі зі 140 до 300 ув'язнених.

Правозахисники наголошують, що утримання осіб без кримінальних обвинувачень на військовій базі може суперечити міжнародному праву. Також повідомляється: щоденне утримання одного в'язня тут може коштувати до 100 тисяч доларів.

Довідково

Гуантанамо-Бей - військова база США, відома після 2002 року як табір для підозрюваних у тероризмі. Використання її для утримання мігрантів викликає суперечки серед міжнародної спільноти.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у січні 2025 року Трамп підписав розпорядження про утримання до 30 тисяч мігрантів на базі.

У лютому цього року на Гуантанамо-Бей тимчасово перевезли 178 венесуельців, більшість яких пізніше депортували або залишили у США.