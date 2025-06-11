WP: Трамп планирует нарастить депортации до Гуантанамо, включая граждан союзников, в частности Украины

План администрации президента США Дональда Трампа предусматривает перемещение тысяч нелегальных мигрантов на военную базу в Гуантанамо-Бей, включая граждан союзных стран, в том числе Украины. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Иностранные граждане, которых рассматривают, происходят из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских стран, в частности Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей мира, в частности многие из Гаити, пишет WP.

Чиновники поделились планами, включая некоторые документы, на условиях анонимности, поскольку вопрос считается очень конфиденциальным.

По информации издания, около 9 тысяч мигрантов уже прошли медицинское обследование для возможной депортации в Гуантанамо.

В планах администрации – переместить часть нелегалов, чтобы снять нагрузку с переполненных центров временного содержания Министерства внутренней безопасности (DHS). В бюджетных документах отмечается, что "Гуантанамо не заполнен", что создает возможности для размещения дополнительных задержанных.

По данным Politico, в документах говорится, что перевод заключенных в Гуантанамо может начаться уже в среду.

В документах DHS говорится, что ведомство стремится "минимизировать время содержания на базе", хотя окончательное решение за Белым домом, и возможно долгосрочное пребывание остается реальным.

"Под руководством президента Трампа мы планируем достичь минимальной цели - 3 тысячи арестов ежедневно для ICE" - сказал помощник главы Белого дома Стивен Миллер.

"Мы должны увеличить эти аресты и депортации" - сказал координатор иммиграционной политики Том Гоман.

Как сообщил помощник конгрессмена, знакомый с вопросами по Гуантанамо, недавно DHS обратилось с просьбой расширить изолятор среднего уровня безопасности на базе со 140 до 300 заключенных.

Правозащитники отмечают, что содержание лиц без уголовных обвинений на военной базе может противоречить международному праву. Также сообщается: ежедневное содержание одного заключенного здесь может стоить до 100 тысяч долларов.

Справочно

Гуантанамо-Бей - военная база США, известная после 2002 года как лагерь для подозреваемых в терроризме. Использование ее для содержания мигрантов вызывает споры среди международного сообщества.

Напомним

Как сообщал УНН, в январе 2025 года Трамп подписал распоряжение о содержании до 30 тысяч мигрантов на базе.

В феврале этого года на Гуантанамо-Бей временно перевезли 178 венесуэльцев, большинство которых позже депортировали или оставили в США.