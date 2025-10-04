Администрация Трампа планирует сократить прием США беженцев до рекордно низкого уровня - NYT
Киев • УНН
Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить количество принятых беженцев до 7500 человек в следующем году. Это значительно меньше, чем лимит в 125 000 человек, установленный администрацией Байдена.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует в следующем году сократить количество беженцев, принимаемых Соединенными Штатами, до рекордно низкого уровня, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и документы сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
Ожидается, что президент Трамп снизит потолок для приема беженцев до 7500 человек, что значительно меньше лимита в 125 000 человек, установленного администрацией экс-президента Джо Байдена в прошлом году, согласно президентскому постановлению от 30 сентября, подписанному Трампом.
Новый потолок фактически закроет двери тысячам семей, ожидающих в лагерях по всему миру, и переориентирует программу, призванную предоставить убежище тем, кто бежит от войны и голода, на поддержку преимущественно белых южноафриканцев, пишет издание.
Reuters подтвердило сообщение со ссылкой на три источника.
