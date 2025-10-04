Администрация Трампа планирует сократить прием США беженцев до рекордно низкого уровня - NYT

$41.280.00
48.500.00
ukenru
08:29 • 10303 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
08:00 • 20540 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 43106 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 61424 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 72593 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 65935 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 38396 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51498 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34285 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21503 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
58%
748мм
Популярные новости
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботуPhoto4 октября, 03:59 • 13608 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской областиVideo4 октября, 04:16 • 24280 просмотра
Макрон отреагировал на гибель французского журналиста в Украине4 октября, 04:58 • 3250 просмотра
Израильской армии приказали остановить наступление на Газу после требования Трампа - СМИ4 октября, 06:25 • 4582 просмотра
Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению4 октября, 06:59 • 6018 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto08:00 • 20543 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 37891 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 49185 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 72595 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 65936 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Камала Харрис
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Шостка
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба11:30 • 2380 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 22550 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 43108 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 36201 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 38946 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
Шахед-136

Администрация Трампа планирует сократить прием США беженцев до рекордно низкого уровня - NYT

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить количество принятых беженцев до 7500 человек в следующем году. Это значительно меньше, чем лимит в 125 000 человек, установленный администрацией Байдена.

Администрация Трампа планирует сократить прием США беженцев до рекордно низкого уровня - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа планирует в следующем году сократить количество беженцев, принимаемых Соединенными Штатами, до рекордно низкого уровня, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и документы сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что президент Трамп снизит потолок для приема беженцев до 7500 человек, что значительно меньше лимита в 125 000 человек, установленного администрацией экс-президента Джо Байдена в прошлом году, согласно президентскому постановлению от 30 сентября, подписанному Трампом.

Новый потолок фактически закроет двери тысячам семей, ожидающих в лагерях по всему миру, и переориентирует программу, призванную предоставить убежище тем, кто бежит от войны и голода, на поддержку преимущественно белых южноафриканцев, пишет издание.

Reuters подтвердило сообщение со ссылкой на три источника.

США собираются предлагать подросткам-мигрантам $2500 за добровольное возвращение домой - Bloomberg04.10.25, 14:18 • 1512 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границей
Нью-Йорк Таймс
Reuters
Дональд Трамп
Южная Африка
Джо Байден
Соединённые Штаты