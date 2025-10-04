Трамп развернул Нацгвардию в Портленде, несмотря на сопротивление властей

Администрация президента США Дональда Трампа направила 200 военнослужащих Национальной гвардии в Портленд, хотя власти штата Орегон пытались заблокировать это решение через суд. Местные чиновники предупреждают, что действия президента могут лишь обострить ситуацию и вызвать новые протесты, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Администрация Трампа в пятницу активировала 200 военнослужащих Национальной гвардии в Портленде, пока чиновники штата Орегон ждали решения суда по их просьбе о запрете развертывания - пишет издание.

Как указано, адвокаты города и штата обратились к федеральному судье с просьбой выдать временный запретительный приказ, который бы "блокировал мобилизацию".

Судебное слушание

На слушаниях в пятницу юристы города и штата заявили, что развертывание Национальной гвардии по приказу Трампа является ошибочным шагом, который лишь обострит ситуацию. Они подчеркнули, что риторика президента о протестах является преувеличенной и скорее политическим жестом, чем отражением реальности.

В конце концов, у нас проблема противопоставления восприятия реальности. Создается впечатление, что здесь идет Вторая мировая война. Реальность такова, что это прекрасный город с ресурсами, которые способны помочь справиться с ситуацией - сказала Кэролайн Турко, старший заместитель городского прокурора.

Заместитель помощника генерального прокурора Эрик Гамильтон сказал, что протестующие в течение лета зажигали зажигательные устройства и бросали камни в правоохранителей. Адвокаты Портленда заявили, что эти случаи были единичными и с ними быстро справилась местная полиция. Тем более они произошли за несколько месяцев до того, как Трамп издал приказ о развертывании.

Окружная судья США Карин Дж. Иммергут, назначенная президентом Дональдом Трампом, после двухчасового слушания в пятницу заявила, что примет решение до конца дня или в субботу.

Развертывание Нацгвардии

За несколько часов до того, как судья Иммергут должна была объявить свое решение, Северное командование США сообщило, что министр обороны Пит Хегсет приказал привлечь войска для охраны федерального персонала и объектов в Портленде. В этот перечень входит и центр содержания иммиграционной службы, который стал очагом протестов против иммиграционной политики администрации Трампа.

Войска были введены после инцидента в четверг вечером, когда полиция арестовала трех человек за нарушение общественного порядка во время стычки возле центра содержания иммигрантов между протестующими и сторонниками Трампа.

Среди задержанных оказался консервативный инфлюенсер Ник Сортор, который не проживает в Портленде. После освобождения он написал в соцсетях, что местную полицию контролируют "бандиты из Антифа". В то же время "Антифа" - сокращение от "антифашист" - не является формальной организацией и не имеет централизованного руководства. В прошлом месяце Трамп объявил ее террористической организацией.

Начальник полиции Портленда Боб Дей заявил в пятницу, что арест Сортора не был политически мотивированным, и указал, что он не знал, кем был Сортор, до его задержания.

Ирония заключается в том, что в 2020 году нас осуждали за наш подход к левым взглядам, а теперь нас осуждают в 2025 году за наш подход к правым взглядам - сказал Дей журналистам, имея в виду месяцы беспорядков, вспыхнувших после того, как Джорджа Флойда убила полиция Миннеаполиса.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила в пятницу, что администрация рассматривает сокращение федеральной помощи Портленду в ответ на "левую анархию".

"Это не мирный протест. Это левая анархия, которая годами разрушает прекрасный американский город", - сказала она.

Реакция властей штата и жителей

В заявлении, отправленном по электронной почте, губернатор Тина Котек заявила, что она "будет продолжать придерживаться ценностей Орегона", пока ее офис ждет решения Иммергута.

Я знаю, что жители Орегона хотят знать, что будет дальше, но сейчас нам нужно быть терпеливыми. Я прошу жителей Орегона, которые хотят высказаться по поводу недавних действий, делать это мирно и сохранять спокойствие - говорится частично в заявлении.

Котек заявила, что развертывание может стоить налогоплательщикам США около 10 миллионов долларов.

"Как губернатор неоднократно заявлял президенту, нет никакого восстания и нет необходимости в военном вмешательстве", – заявила пресс-секретарь губернатора Рокси Майер.

Жители, выступающие против указа Трампа, заявили, что странные и в основном мирные протесты, продолжающиеся в исторически либеральном городе, резко контрастируют с риторикой Белого дома, который изображает Портленд как неконтролируемый центр преступности.

Защитники гражданских прав, а также законодатели штатов и местные законодатели утверждают, что Портленд сейчас сильно отличается от того, каким был пять лет назад. По их мнению, центр города, который стал эпицентром гражданских беспорядков в 2020 году, возродился благодаря предприятиям, которые вновь открылись после пандемии. Активисты говорят, что нет большого желания вновь пережить потрясения, произошедшие во времена первой администрации Трампа.

"Этим город уже не занимается. Мы все понимали, что больше не хотим этого делать. Мы знали, что хотим иметь другой подход", - сказала Керен Родригес, организатор общины и директор программы Межконфессионального движения за справедливость для иммигрантов в Портленде.

Администрация Трампа планирует сократить прием США беженцев до рекордно низкого уровня - NYT