У Польщі виявили тунель під кордоном з білоруссю: затримано понад 130 осіб

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Польські прикордонники виявили тунель під кордоном з білоруссю, через який до Польщі потрапили 180 нелегальних мігрантів. Понад 130 осіб, переважно з Афганістану та Пакистану, затримано.

У Польщі виявили тунель під кордоном з білоруссю: затримано понад 130 осіб

Польські прикордонники виявили ще один підземний тунель з боку Білорусі, через який до Польщі змогли потрапити 180 нелегальних мігрантів, понад 130 з яких затримали. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, пише УНН.

Вчора співробітники Прикордонної служби виявили ще один тунель, виритий під польсько-білоруським кордоном поблизу Наревки в Підляському воєводстві. Мігранти використовували цю конструкцію для нелегального перетину кордону. Було затримано понад 130 іноземців, пошуки решти осіб тривають

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тунель довжиною кількадесят метрів під загородженням й технічною дорогою мав висоту приблизно 1,5 метра. Його вхід, прихований у лісі, знаходився приблизно за 50 метрів з білоруського боку кордону, а вихід – приблизно 10 метрів від бар'єру з польського боку.

Завдяки електронним системам прикордонники швидко встановили, що за короткий проміжок часу через тунель з білорусі до Польщі потрапило понад 180 іноземців. Після вжитих заходів затримані понад 130 осіб, тривають пошуки решти осіб, які нелегально перетнули кордон. Окрім прикордонників, в операції беруть участь військові та поліцейські, також використовуються службові собаки.

Серед затриманих іноземців були переважно громадяни Афганістану та Пакистану, а також громадяни Індії, Непалу та Бангладеш.

Нагадаємо

У жовтні офіцери Підляського відділу прикордонної служби Польщі виявили підземний тунель під бар'єром на польсько-білоруському кордоні. Тунель починався на території Білорусі та закінчувався за 20 метрів від кордону з польського боку.

Ольга Розгон

Новини Світу
Білорусь
Афганістан
Непал
Індія
Бангладеш
Пакистан
Польща