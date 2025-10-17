Польські прикордонники виявили тунель на кордоні з білоруссю
Київ • УНН
Офіцери Підляського відділу прикордонної служби Польщі виявили підземний тунель під бар'єром на польсько-білоруському кордоні. Тунель починався на території Білорусі та закінчувався за 20 метрів від кордону з польського боку.
Офіцери Підляського відділу прикордонної служби Польщі виявили підземний тунель під бар’єром на польсько-білоруському кордоні, про це вони повідомили на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Тунель починався на території білорусі та закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону з польського боку.
Як зазначають правоохоронці, завдяки сучасним електронним системам контролю на бар’єрі, польсько-білоруський кордон залишається ефективно захищеним від несанкціонованих переходів.
Польські служби продовжують моніторинг та патрулювання прикордонної зони, щоб запобігати подібним спробам нелегального проходу.
