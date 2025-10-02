$41.220.08
Ексклюзив
13:54 • 5544 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
13:45 • 10660 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08 • 4974 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
12:31 • 11575 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 20132 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 27417 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 29048 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26753 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 45836 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20999 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
Польські прикордонники зупинили російський катер поблизу газопроводу біля Щецина

Київ • УНН

 • 1352 перегляди

Польські прикордонники зупинили російський катер, який дрейфував за 300 метрів від газопроводу поблизу Щецина. Інцидент стався 6:37 ранку в середу, прем'єр-міністр Туск заявив про щоденні провокації в регіоні.

Польські прикордонники зупинили російський катер поблизу газопроводу біля Щецина

Поблизу газопроводу у Балтійському морі дрейфував російський катер. Його зупинили польські прикордонники за декілька сот метрів від лінії, де газ направляється з платформи на сушу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на rmf24.

Деталі

Прикордонна служба, використовуючи свої системи спостереження, помітила російський катер у середу, приблизно о 6:37 ранку, поблизу газопроводу. Як уточнює Кароліна Галецька, речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі, інцидент мав місце на території поблизу Щецина (місто на північному заході Польщі). 

Прикордонна служба помітила російський катер. Він дрейфував майже за 300 метрів від газопроводу, через який газ видобувається з платформи на берег

- зазначила Галецька. 

Відомо, що Прикордонна служба Польщі втрутилася. Було наказано покинути район трубопроводу, що було виконано.

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив у четвер, що поблизу порту Щецин стався інцидент.

Це російські судна, і насправді у нас щотижня, майже щодня, трапляються нові інциденти в нашому регіоні та в Балтійському морі

- зазначив Туск. 

"Атака або провокація за участю безпілотників була найвидовищнішою, наскільки це стосується Польщі. Але насправді ми також щодня стикаємося з подібними провокаціями на нашому кордоні з Білоруссю", – сказав прем'єр Польщі.

Серед іншої інформації, ось що заявив Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спецслужб Польщі:

Ми беремо до уваги дії російських служб. Наші служби, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ та адміністрації, спецслужби та Польська армія, співпрацюють

-  запевнив він. 

Нагадаємо

російські спецслужби, ймовірно, планували теракт у Польщі, використовуючи банки з вибухівкою, замасковані під консервовану кукурудзу, пише Warszawa.Wyborcza.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Державний кордон України
Білорусь
Збройні сили Польщі
Балтійське море
Дональд Туск
Польща