Польські прикордонники зупинили російський катер поблизу газопроводу біля Щецина

Поблизу газопроводу у Балтійському морі дрейфував російський катер. Його зупинили польські прикордонники за декілька сот метрів від лінії, де газ направляється з платформи на сушу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на rmf24.

Прикордонна служба, використовуючи свої системи спостереження, помітила російський катер у середу, приблизно о 6:37 ранку, поблизу газопроводу. Як уточнює Кароліна Галецька, речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі, інцидент мав місце на території поблизу Щецина (місто на північному заході Польщі).

Прикордонна служба помітила російський катер. Він дрейфував майже за 300 метрів від газопроводу, через який газ видобувається з платформи на берег

Відомо, що Прикордонна служба Польщі втрутилася. Було наказано покинути район трубопроводу, що було виконано.

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив у четвер, що поблизу порту Щецин стався інцидент.

Це російські судна, і насправді у нас щотижня, майже щодня, трапляються нові інциденти в нашому регіоні та в Балтійському морі

"Атака або провокація за участю безпілотників була найвидовищнішою, наскільки це стосується Польщі. Але насправді ми також щодня стикаємося з подібними провокаціями на нашому кордоні з Білоруссю", – сказав прем'єр Польщі.

Серед іншої інформації, ось що заявив Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спецслужб Польщі:

Ми беремо до уваги дії російських служб. Наші служби, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ та адміністрації, спецслужби та Польська армія, співпрацюють