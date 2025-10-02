Замість кукурудзи - вибуховий матеріал: спецслужби рф готували підступний теракт у Польщі - Wiadomości Warszawy

російські спецслужби, ймовірно, планували теракт у Польщі, використовуючи банки з вибухівкою, замасковані під консервовану кукурудзу. За даними польського видання, кур'єр ГРУ мав закопати їх на цвинтарі поблизу Лодзі.

Одна з версій - використання дронів та банок. На території Литви, Польщі та Німеччини імовірно могла пройти чергова операцію російської розвідки. Про це пише Warszawa Wyborcza, передає УНН. Деталі За даними польського видання російські спецслужби мають відношення до організації спроби здіснення теракту у країні. Йдеться про наміри заховати вибухівку на цвинтарі. У матеріалі також пояснюється, як підозрілі банки потрапили до Польщі. Зокрема ідеться про те, що певний курьер російської військової розвідки ГРУ отримував вказівки. Він мав купити лопату, поїхати на кладовище. Там йому потрібно було викопати бляшанки. Територія - неподалік від Лодзі Як зазначає видання, "бляшанки ідеально підходять до кріплень, що встановлюються на дронах". Також вказується одна з версій: російська військова розвідка ГРУ готувала терористичні акти з використанням дронів і банок, в яких замість кукурудзи був потужний вибуховий матеріал, – повідомляють нам інформатори, які знають висновки Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки. У матеріалі польського видання також вказується, що спецслужби Польщі викрили інформацію про чергову операцію російської розвідки. Цього разу на території Литви, Польщі та Німеччини. - пише Warszawa Wyborcza. Поточні висновки наступні: ГРУ ввезла до Польщі дві непримітні банки, які можна знайти в продуктових магазинах. Етикетка вказує, що всередині знаходиться консервована кукурудза. Доповнення .. Нагадаємо Генеральна прокуратура Литви навесні 2025 року передала до суду кримінальну справу щодо підпалу торгового центру у Вільнюсі. За випадком підпалу у Литві та аналогічним інцидентом в Польщі стоять російські спецслужби, ідеться у всиновку.