Вместо кукурузы — взрывчатка: спецслужбы РФ готовили коварный теракт в Польше — Wiadomości Warszawy

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Российские спецслужбы, вероятно, планировали теракт в Польше, используя банки со взрывчаткой, замаскированные под консервированную кукурузу. По данным польского издания, курьер ГРУ должен был закопать их на кладбище под Лодзью.

Вместо кукурузы — взрывчатка: спецслужбы РФ готовили коварный теракт в Польше — Wiadomości Warszawy

Одна из версий - использование дронов и банок. На территории Литвы, Польши и Германии предположительно могла пройти очередная операция российской разведки. Об этом пишет Warszawa Wyborcza, передает УНН.

Детали

По данным польского издания, российские спецслужбы имеют отношение к организации попытки совершения теракта в стране. Речь идет о намерениях спрятать взрывчатку на кладбище. В материале также объясняется, как подозрительные банки попали в Польшу.

В частности, речь идет о том, что некий курьер российской военной разведки ГРУ получал указания. Он должен был купить лопату, поехать на кладбище. Там ему нужно было выкопать жестяные банки. Территория - неподалеку от Лодзи

Как отмечает издание, "жестяные банки идеально подходят к креплениям, устанавливаемым на дронах".

Также указывается одна из версий:

российская военная разведка ГРУ готовила террористические акты с использованием дронов и банок, в которых вместо кукурузы был мощный взрывчатый материал, – сообщают нам информаторы, знающие выводы Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности.

В материале польского издания также указывается, что спецслужбы Польши разоблачили информацию об очередной операции российской разведки.

На этот раз на территории Литвы, Польши и Германии.

- пишет Warszawa Wyborcza.

Текущие выводы следующие:

ГРУ ввезла в Польшу две неприметные банки, которые можно найти в продуктовых магазинах. Этикетка указывает, что внутри находится консервированная кукуруза.

Дополнение

..

Напомним

Генеральная прокуратура Литвы весной 2025 года передала в суд уголовное дело о поджоге торгового центра в Вильнюсе. За случаем поджога в Литве и аналогичным инцидентом в Польше стоят российские спецслужбы, говорится в заключении.

Игорь Тележников

Криминал и ЧПНовости Мира
Вильнюс
Литва
Германия
Польша