Российские спецслужбы, вероятно, планировали теракт в Польше, используя банки со взрывчаткой, замаскированные под консервированную кукурузу. По данным польского издания, курьер ГРУ должен был закопать их на кладбище под Лодзью.

Одна из версий - использование дронов и банок. На территории Литвы, Польши и Германии предположительно могла пройти очередная операция российской разведки. Об этом пишет Warszawa Wyborcza, передает УНН. Детали По данным польского издания, российские спецслужбы имеют отношение к организации попытки совершения теракта в стране. Речь идет о намерениях спрятать взрывчатку на кладбище. В материале также объясняется, как подозрительные банки попали в Польшу. В частности, речь идет о том, что некий курьер российской военной разведки ГРУ получал указания. Он должен был купить лопату, поехать на кладбище. Там ему нужно было выкопать жестяные банки. Территория - неподалеку от Лодзи Как отмечает издание, "жестяные банки идеально подходят к креплениям, устанавливаемым на дронах". Также указывается одна из версий: российская военная разведка ГРУ готовила террористические акты с использованием дронов и банок, в которых вместо кукурузы был мощный взрывчатый материал, – сообщают нам информаторы, знающие выводы Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности. В материале польского издания также указывается, что спецслужбы Польши разоблачили информацию об очередной операции российской разведки. На этот раз на территории Литвы, Польши и Германии. - пишет Warszawa Wyborcza. Текущие выводы следующие: ГРУ ввезла в Польшу две неприметные банки, которые можно найти в продуктовых магазинах. Этикетка указывает, что внутри находится консервированная кукуруза. Дополнение .. Напомним Генеральная прокуратура Литвы весной 2025 года передала в суд уголовное дело о поджоге торгового центра в Вильнюсе. За случаем поджога в Литве и аналогичным инцидентом в Польше стоят российские спецслужбы, говорится в заключении.