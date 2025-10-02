Польские пограничники остановили российский катер вблизи газопровода у Щецина

В Балтийском море вблизи газопровода дрейфовал российский катер. Его остановили польские пограничники в нескольких сотнях метров от линии, где газ направляется с платформы на сушу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на rmf24.

Пограничная служба, используя свои системы наблюдения, заметила российский катер в среду, примерно в 6:37 утра, вблизи газопровода. Как уточняет Каролина Галецкая, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши, инцидент произошел на территории вблизи Щецина (город на северо-западе Польши).

Пограничная служба заметила российский катер. Он дрейфовал почти в 300 метрах от газопровода, по которому газ добывается с платформы на берег

Известно, что Пограничная служба Польши вмешалась. Было приказано покинуть район трубопровода, что было выполнено.

Премьер-министр Дональд Туск объявил в четверг, что вблизи порта Щецин произошел инцидент.

Это российские суда, и на самом деле у нас еженедельно, почти ежедневно, случаются новые инциденты в нашем регионе и в Балтийском море