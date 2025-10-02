Польские пограничники остановили российский катер вблизи газопровода у Щецина
Киев • УНН
Польские пограничники остановили российский катер, который дрейфовал в 300 метрах от газопровода вблизи Щецина. Инцидент произошел в 6:37 утра в среду, премьер-министр Туск заявил о ежедневных провокациях в регионе.
В Балтийском море вблизи газопровода дрейфовал российский катер. Его остановили польские пограничники в нескольких сотнях метров от линии, где газ направляется с платформы на сушу.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на rmf24.
Детали
Пограничная служба, используя свои системы наблюдения, заметила российский катер в среду, примерно в 6:37 утра, вблизи газопровода. Как уточняет Каролина Галецкая, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши, инцидент произошел на территории вблизи Щецина (город на северо-западе Польши).
Пограничная служба заметила российский катер. Он дрейфовал почти в 300 метрах от газопровода, по которому газ добывается с платформы на берег
Известно, что Пограничная служба Польши вмешалась. Было приказано покинуть район трубопровода, что было выполнено.
Премьер-министр Дональд Туск объявил в четверг, что вблизи порта Щецин произошел инцидент.
Это российские суда, и на самом деле у нас еженедельно, почти ежедневно, случаются новые инциденты в нашем регионе и в Балтийском море
"Атака или провокация с участием беспилотников была самой зрелищной, насколько это касается Польши. Но на самом деле мы также ежедневно сталкиваемся с подобными провокациями на нашей границе с Беларусью", – сказал премьер Польши.
Среди прочей информации, вот что заявил Яцек Добжинский, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши:
Мы принимаем во внимание действия российских служб. Наши службы, подчиненные Министерству внутренних дел и администрации, спецслужбы и Польская армия, сотрудничают
Напомним
российские спецслужбы, вероятно, планировали теракт в Польше, используя банки со взрывчаткой, замаскированные под консервированную кукурузу, пишет Warszawa.Wyborcza.