Польские пограничники обнаружили туннель на границе с Беларусью
Киев • УНН
Офицеры Подляского отдела пограничной службы Польши обнаружили подземный туннель под барьером на польско-белорусской границе. Туннель начинался на территории Беларуси и заканчивался в 20 метрах от границы с польской стороны.
Офицеры Подляского отдела пограничной службы Польши обнаружили подземный тоннель под барьером на польско-белорусской границе, об этом они сообщили на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Тоннель начинался на территории Беларуси и заканчивался примерно в 20 метрах от границы с польской стороны.
Как отмечают правоохранители, благодаря современным электронным системам контроля на барьере, польско-белорусская граница остается эффективно защищенной от несанкционированных переходов.
Польские службы продолжают мониторинг и патрулирование приграничной зоны, чтобы предотвращать подобные попытки нелегального прохода.
Польские пограничники остановили российский катер вблизи газопровода у Щецина02.10.25, 16:49 • 4459 просмотров