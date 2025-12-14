$42.270.00
Эксклюзив
12:56
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Канцелярия Навроцкого сообщила о визите Зеленского в Польшу и раскрыла, о чем будут говорить президенты

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Канцелярия Президента Польши подтвердила приглашение Владимира Зеленского в Варшаву 19 декабря. Президенты обсудят вопросы безопасности, экономики и истории.

Канцелярия Навроцкого сообщила о визите Зеленского в Польшу и раскрыла, о чем будут говорить президенты

Канцелярия Президента Польши официально подтвердила, что предложила Главе Украинского государства Владимиру Зеленскому посетить Варшаву 19 декабря для встречи с Президентом Каролем Навроцким. Об этом сообщил в соцсети X представитель польского президента Рафал Леськевич, пишет УНН.

Подробности

Детали запланированного визита пока уточняются. Основными темами переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут вопросы безопасности, экономики и истории 

– написал Леськевич.

Польша присоединилась к программе поддержки вступления Украины в Евросоюз13.12.25, 02:14

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Европейский Союз
Варшава
Польша