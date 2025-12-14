Канцелярия Навроцкого сообщила о визите Зеленского в Польшу и раскрыла, о чем будут говорить президенты
Киев • УНН
Канцелярия Президента Польши подтвердила приглашение Владимира Зеленского в Варшаву 19 декабря. Президенты обсудят вопросы безопасности, экономики и истории.
Канцелярия Президента Польши официально подтвердила, что предложила Главе Украинского государства Владимиру Зеленскому посетить Варшаву 19 декабря для встречи с Президентом Каролем Навроцким. Об этом сообщил в соцсети X представитель польского президента Рафал Леськевич, пишет УНН.
Подробности
Детали запланированного визита пока уточняются. Основными темами переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут вопросы безопасности, экономики и истории
