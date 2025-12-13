$42.270.01
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Польша присоединилась к программе поддержки вступления Украины в Евросоюз

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Польша официально присоединилась к программе Ukraine2EU, предоставляя Украине финансовый вклад в размере 1 млн евро и обмен опытом в реализации евроинтеграционных реформ. Эта поддержка усилит способность Верховной Рады и ускорит приближение украинского законодательства к стандартам ЕС.

Польша присоединилась к программе поддержки вступления Украины в Евросоюз

В четверг, 11 декабря, во Львове на неформальной встрече министров ЕС по вопросам европейской интеграции было объявлено об официальном присоединении Польши к программе Ukraine2EU. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко в соцсети Facebook.

Детали

По словам Корниенко, это позволит усилить поддержку евроинтеграции нашего государства.

В рамках программы Ukraine2EU Польша будет оказывать Украине комплексную поддержку, которая включает:

  • финансовый вклад в размере 1 млн евро;
    • обмен опытом в реализации евроинтеграционных реформ;
      • повышение способности Верховной Рады, являющейся ключевым органом в процессе приближения национального законодательства к стандартам ЕС.

        Поддержка, направленная на усиление возможностей Верховной Рады, непосредственно усиливает способность Украины принимать и эффективно внедрять acquis ЕС 

        - написал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины.

        Украинская сторона выразила благодарность Польше за участие в программе и подчеркнула важность этой помощи на пути к полному членству Украины в ЕС.

        Справка

        Программа Европейского Союза "Ukraine2EU" была запущена во время конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" 1 апреля этого года.

        Эта программа направлена на поддержку Украины в подготовке к членству в Евросоюзе путем предоставления стратегической и экспертной поддержки украинским органам власти для внедрения необходимых реформ.

        Во время мероприятия также объявили о том, что Швеция присоединяется к инициативе ЕС, Дании и Литвы. Таким образом общий вклад Европы в этот проект вырос до 16,7 млн евро.

        Программа "Ukraine2EU" рассчитана на три года и реализуется Литовским центральным агентством управления проектами (CPVA).

        "Ukraine2EU" является уникальной программой, поскольку ЕС не финансирует присоединение других государств - Стефанишина14.04.25, 13:06 • 5491 просмотр

        Напомним

        Последний проект мирного соглашения по Украине, обсуждаемый официальными лицами США и Украины при поддержке Брюсселя, предусматривает вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года. 

        Украина и ЕС согласовали 10 пунктов плана реформ для вступления в Евросоюз11.12.25, 16:41 • 4474 просмотра

        Вита Зеленецкая

