Польша присоединилась к программе поддержки вступления Украины в Евросоюз

В четверг, 11 декабря, во Львове на неформальной встрече министров ЕС по вопросам европейской интеграции было объявлено об официальном присоединении Польши к программе Ukraine2EU. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко в соцсети Facebook.

Детали

По словам Корниенко, это позволит усилить поддержку евроинтеграции нашего государства.

В рамках программы Ukraine2EU Польша будет оказывать Украине комплексную поддержку, которая включает:

финансовый вклад в размере 1 млн евро;

обмен опытом в реализации евроинтеграционных реформ;

повышение способности Верховной Рады, являющейся ключевым органом в процессе приближения национального законодательства к стандартам ЕС.

Поддержка, направленная на усиление возможностей Верховной Рады, непосредственно усиливает способность Украины принимать и эффективно внедрять acquis ЕС - написал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины.

Украинская сторона выразила благодарность Польше за участие в программе и подчеркнула важность этой помощи на пути к полному членству Украины в ЕС.

Справка

Программа Европейского Союза "Ukraine2EU" была запущена во время конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" 1 апреля этого года.

Эта программа направлена на поддержку Украины в подготовке к членству в Евросоюзе путем предоставления стратегической и экспертной поддержки украинским органам власти для внедрения необходимых реформ.

Во время мероприятия также объявили о том, что Швеция присоединяется к инициативе ЕС, Дании и Литвы. Таким образом общий вклад Европы в этот проект вырос до 16,7 млн евро.

Программа "Ukraine2EU" рассчитана на три года и реализуется Литовским центральным агентством управления проектами (CPVA).

"Ukraine2EU" является уникальной программой, поскольку ЕС не финансирует присоединение других государств - Стефанишина

Напомним

Последний проект мирного соглашения по Украине, обсуждаемый официальными лицами США и Украины при поддержке Брюсселя, предусматривает вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года.

