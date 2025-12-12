Останній проєкт мирної угоди передбачає вступ України до ЄС до 2027 року - ЗМІ

Вступ до ЄС до 1 січня 2027 року зазначено в останньому проекті мирної угоди щодо України, що обговорюється офіційними особами США та України за підтримки Брюсселя. Про це повідомили Financial Times джерела, знайомі зі змістом документа, передає УНН.

Деталі

Цей стислий термін — Київ ще не завершив формально жоден із 36 складних етапів вступу до ЄС — підірвав би "заснований на заслугах" підхід блоку до прийому нових членів і змусив би Брюссель переглянути весь процес, додали джерела.

Вони послалися на існуючу систему поетапного доступу до фондів ЄС, права голосу та таких пільг, як загальна сільськогосподарська політика.

Офіційні особи, які підтримують членство України в ЄС, заявили, що включення питання про членство у мирну угоду зробить його доконаним фактом для Києва, оскільки Брюссель вважатиме, що не зможе зірвати мирний процес, виступаючи проти стислих термінів.

Видання зауважує, що підтримка США також означала б, що президент Дональд Трамп міг би наказати Віктору Орбану, який досі гальмував процес вступу України, зняти вето та дозволити Києву розпочати просування за процедурою політичного схвалення.

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Києві в четвер, що він та його команда переговорників "скоригували свій підхід за деякими пунктами відповідно до того факту, що Україна в майбутньому стане членом Європейського союзу".

"Питання про майбутнє членство України в ЄС, - сказав Зеленський, - багато в чому залежить від європейців, а фактично і від американців".

"Бо якщо ми домовимося про угоду, яка визначає дату вступу України до ЄС, американці, як сторона цієї угоди, зроблять все, щоб наш європейський шлях не був заблокований іншими країнами Європи, на які вони впливають", - сказав він.

"Тому європейці справді потрібні на переговорах, і добре, що вони беруть у них участь".

Україна та ЄС узгодили 10 пунктів плану реформ для вступу до Євросоюзу

У той же час редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк наводить слова офіційного представника ЄС щодо можливого вступу України в ЄС до 2027 року, як це передбачає проєкт мирного плану: "Влаштовує Україну та США. Нічого не вартує жодному з них. Але це не має нічого спільного з реальністю".

Додамо

Україна подала заявку на членство в ЄС незабаром після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року і отримала статус офіційного кандидата через чотири місяці.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос заявила Financial Times минулого місяця, що нові держави-члени ЄС можуть бути поставлені на "випробувальний термін" на кілька років і виключені з блоку у разі відступу від демократичних принципів згідно з пропозицією, спрямованою на пом'якшення побоювань щодо впливу нових учасників.