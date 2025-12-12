Останній проєкт мирної угоди передбачає вступ України до ЄС до 2027 року - ЗМІ

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 1300 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 4058 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 7998 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 20029 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 17994 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 18812 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 19101 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 22148 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28000 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 39855 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
85%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 28207 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 29346 перегляди
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 16264 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 11007 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 14658 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 8024 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 3420 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 20051 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 65049 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 68332 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Михайло Подоляк
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 3420 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 11033 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 42460 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 40707 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 45603 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
С-300
Ракетна система С-400

Останній проєкт мирної угоди передбачає вступ України до ЄС до 2027 року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Останній проєкт мирної угоди щодо України, обговорюваний офіційними особами США та України за підтримки Брюсселя, передбачає вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року. Це може змусити Брюссель переглянути процес прийому нових членів через стислі терміни.

Останній проєкт мирної угоди передбачає вступ України до ЄС до 2027 року - ЗМІ

Вступ до ЄС до 1 січня 2027 року зазначено в останньому проекті мирної угоди щодо України, що обговорюється офіційними особами США та України за підтримки Брюсселя. Про це повідомили Financial Times джерела, знайомі зі змістом документа, передає УНН.

Деталі

Цей стислий термін — Київ ще не завершив формально жоден із 36 складних етапів вступу до ЄС — підірвав би "заснований на заслугах" підхід блоку до прийому нових членів і змусив би Брюссель переглянути весь процес, додали джерела.

Вони послалися на існуючу систему поетапного доступу до фондів ЄС, права голосу та таких пільг, як загальна сільськогосподарська політика.

Офіційні особи, які підтримують членство України в ЄС, заявили, що включення питання про членство у мирну угоду зробить його доконаним фактом для Києва, оскільки Брюссель вважатиме, що не зможе зірвати мирний процес, виступаючи проти стислих термінів.

Видання зауважує, що підтримка США також означала б, що президент Дональд Трамп міг би наказати Віктору Орбану, який досі гальмував процес вступу України, зняти вето та дозволити Києву розпочати просування за процедурою політичного схвалення.

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Києві в четвер, що він та його команда переговорників "скоригували свій підхід за деякими пунктами відповідно до того факту, що Україна в майбутньому стане членом Європейського союзу".

"Питання про майбутнє членство України в ЄС, - сказав Зеленський, - багато в чому залежить від європейців, а фактично і від американців".

"Бо якщо ми домовимося про угоду, яка визначає дату вступу України до ЄС, американці, як сторона цієї угоди, зроблять все, щоб наш європейський шлях не був заблокований іншими країнами Європи, на які вони впливають", - сказав він.

"Тому європейці справді потрібні на переговорах, і добре, що вони беруть у них участь".

Україна та ЄС узгодили 10 пунктів плану реформ для вступу до Євросоюзу11.12.25, 17:41 • 3902 перегляди

У той же час редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк наводить слова офіційного представника ЄС щодо можливого вступу України в ЄС до 2027 року, як це передбачає проєкт мирного плану: "Влаштовує Україну та США. Нічого не вартує жодному з них. Але це не має нічого спільного з реальністю".

Додамо

Україна подала заявку на членство в ЄС незабаром після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року і отримала статус офіційного кандидата через чотири місяці.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос заявила Financial Times минулого місяця, що нові держави-члени ЄС можуть бути поставлені на "випробувальний термін" на кілька років і виключені з блоку у разі відступу від демократичних принципів згідно з пропозицією, спрямованою на пом'якшення побоювань щодо впливу нових учасників.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Financial Times
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Віктор Орбан
Київ